Philipp Heinemann , Johannes Behm 18.08.2025 • 10:50 Uhr Manuel Neuer präsentiert sich zu Beginn seiner womöglich letzten Saison in glänzender Form - was eine interessante Frage in Sachen WM aufwirft.

Manuel Neuer hat dem FC Bayern gleich im ersten Pflichtspiel der Saison einen Titel gesichert - und damit im Doppelpass bei SPORT1 eine interessante Frage aufgeworfen. Sollte der 39-Jährige bei der WM 2026 für Deutschland im Tor stehen?

„Rein von den Fakten und der sportlichen Leistung her ist er noch mit Abstand der beste deutsche Torhüter“, befand Ex-Weltmeister Sami Khedira: „Nicht nur gestern beim Supercup, sondern auch bei der Klub-WM hat er herausragend gehalten.“

Generell komme ihm die Diskussion aber zu früh. Und: „Manu hat proaktiv entschieden, dass er aufhört, genauso wie es auch Toni Kroos mal gemacht hat.“

Neuer-Frage spaltet den Doppelpass

Der wichtigste Faktor bei Neuer sei ohnehin, dass dieser gesund bleibe. „Ansonsten hat er die Fähigkeiten, das Mentale und vor allem die Lust, gewinnen zu wollen. Für mich ist er der mit Abstand beste deutsche Torhüter.“

Neuer hatte seine Laufbahn in der Nationalmannschaft nach der Heim-EM 2024 beendet. Weil sein designierter Nachfolger Marc-André ter Stegen jedoch langfristig ausfiel - und nun auch nach seinem Comeback erneut über Monate hinweg fehlen wird - wurden schnell Fragen nach einer Rückkehr laut.

„Man kann nicht ausschließen, dass er bei der WM 2026 nochmal eine Rolle spielt“, sagte der Kommentator Tom Bartels über Neuer im Doppelpass: „Gut genug ist er, daran gibt es keine Zweifel. Mal sehen, was passiert und wie es mit Verletzungen bei anderen Torhütern aussieht.“

Eine Rückkehr Neuers ins deutsche Tor wäre für ter Stegen derweil ein Tiefschlag. Der Keeper des FC Barcelona wartet seit Jahren auf seine Chance, bei einem großen Turnier für das DFB-Team aufzulaufen.

Auch Bundestrainer Nagelsmann spielt eine Rolle

Auch Jörg Althoff, Sportchef der Bild Süd, hält ein Neuer-Comeback allerdings für durchaus möglich: „Ich glaube zu wissen, dass er die WM 2026 noch im Hinterkopf hat. Wer so in Form ist – und dann die Konstellation ter Stegen ...“

Anders sah es derweil Philipp Selldorf von der Süddeutschen Zeitung: „Das glaube ich nicht, dass er da noch eine Rolle spielt. Es gibt da kein Zurück mehr, sowohl von seiner als auch von Nagelsmanns Seite.“