Matthäus nennt Deals des FC Bayern "sensationell"

Niklas Trettin 13.08.2025 • 19:30 Uhr Mit Tom Bischof und Jonathan Tah hat der FC Bayern München in diesem Sommer zwei Nationalspieler ablösefrei verpflichtet. Lothar Matthäus lobt diese Transfers ausdrücklich.

Lothar Matthäus hat den FC Bayern für die Verpflichtungen von Tom Bischof und Jonathan Tah gelobt. Diese Transfers seien „natürlich sensationell“ gewesen, sagte der 64-Jährige in einem Interview mit RTL/ntv und sport.de. Der Grund: Beide sind Nationalspieler und kamen ablösefrei an die Säbener Straße.

„Bischof ist eines der größten Talente im deutschen Fußball. Einer, der in jungen Jahren schon Verantwortung übernimmt, der gesucht wird, der spielerische Qualitäten hat, der auch Selbstvertrauen hat und, der auch Risikobälle in die Offensive spielt“, sagte Matthäus.

Auch der aus Leverkusen gekommene Tah gefällt dem Rekordnationalspieler sehr, wenngleich dieser erst einmal beweisen müsse, dass er seine Stärken auch in der Viererkette der Münchner ausspielen könne. Bei der Klub-WM habe Matthäus in diesem System zumindest „die eine oder andere Schwäche” bei Tah erkannt.

Bayern-Deals: Matthäus erkennt auch einen Makel

Bei Luis Díaz, der vom FC Liverpool verpflichtet worden war, drückte Matthäus derweil auf die Euphoriebremse. Seiner Meinung nach muss man beim Kolumbianer abwarten, ehe man ein Urteil fällt. „Er ist ein Spieler, der schon reifer ist, 28 Jahre“, sagte er.

Insgesamt hätten die Bayern bisher zwar gute Einkäufe getätigt, leichte Abzüge ließen sich jedoch nicht von der Hand weisen. „Eines muss man ganz klar sagen, sie hatten ihre Wunschspieler und die haben sie nicht bekommen“, betonte der heutige TV-Experte und spielte dabei offenbar auf Florian Wirtz sowie Nico Williams an.