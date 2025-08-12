Völler: So früh entschied sich Wirtz für Liverpool und gegen Bayern

SPORT1 12.08.2025 • 14:24 Uhr Statt zum FC Bayern zu wechseln, hat Florian Wirtz beim FC Liverpool ein neues Kapitel aufgeschlagen. Nun spricht DFB-Sportdirektor Rudi Völler über die wegweisende Karriere-Entscheidung des Mittelfeld-Stars.

Der FC Bayern musste heftig schlucken, als sich Florian Wirtz zu Beginn des Transfersommers für einen Liverpool-Wechsel und gegen ein Engagement in München entschieden hat.

DFB-Sportdirektor Rudi Völler hat jetzt enthüllt, dass der Ex-Leverkusener relativ schnell einen Entschluss gefasst hat, nachdem das Interesse der Reds konkret wurde.

Liverpool statt Bayern: „Relativ früh“

„Ich hatte immer das Gefühl – und Leverkusen auch -, dass er relativ früh das Gefühl hatte, dass er nach Liverpool gehen würde. Es ist auch keine klassische Absage an den FC Bayern gewesen. Das ist ein Top-Verein. Natürlich hat er sich das aber nicht einfach gemacht, den Bayern abzusagen", führte Völler in einem Gespräch mit Sky aus.

Insbesondere der klare Plan, den Liverpool-Coach Arne Slot dem Offensiv-Star vorgezeigt hat, soll für die Wirtz-Entscheidung wichtig gewesen sein. Allerdings könnte dabei durchaus auch eine Rolle gespielt haben, dass die Premier League aktuell klar stärker und prestigeträchtiger als die Bundesliga ist.

Schwächelnde Bundesliga entscheidend für Wirtz-Absage?

Auf eine entsprechende Nachfrage bezüglich der Attraktivität der Bundesliga räumte auch Völler ein, dass die englischen Klubs aktuell im Vorteil sind.

„Was heißt nicht mehr attraktiv? Das Phänomen haben wir seit vielen Jahren, dass die Premier League ein wenig über allem steht. In den 80er bis Mitte der 90er Jahre war die italienische Liga das Nonplusultra. Jetzt ist es die Premier League. Sie ist wirtschaftlich das Maß aller Dinge”, erklärte der Ex-Teamchef.

Dies bedeute aber nicht, „dass wir in Deutschland keine Top-Spieler haben. Einige haben wir jetzt verloren, aber andere kommen nach.“

Neben Wirtz haben unter anderem Benjamin Sesko, Jeremie Frimpong, Granit Xhaka und Hugo Ekitiké in diesem Sommer den Weg auf die Insel gefunden.

Völler pflegt „top Verhältnis zu Wirtz“

Wirtz habe rund um den Transfer auch mit ihm gesprochen, verriet Völler: „Ich habe einmal telefoniert mit Florian Wirtz. Er wollte mal meinen Rat oder eine Auskunft haben.“ Mit dem DFB-Star habe er „im Grunde ein top Verhältnis“.

Gleiches gilt offenbar auch in Bezug auf die Familie des Superstars, die er erst kürzlich getroffen habe. „Sie waren bei einem Freundschaftsspiel zwischen Pisa und Leverkusen. Die Familie und Fernando Carro saßen neben mir. Wir haben ein bisschen gesprochen über Liverpool und darüber, wie es ihm gefällt und ob er schon ein Haus gefunden hat“, berichtete Völler.