Matthias Ginter: "Diese sechs Wochen in Brasilien – das war total surreal"

Matthias Ginter gehört zu den glaubwürdigsten deutschen Fußballern. Leistung und Verantwortung stehen für ihn an oberster Stelle. Im SPORT1-Podcast Leadertalk spricht er über seine schönsten Momente im Profifußball.

Im neuen LEADERTALK mit Business-Coach und Podcast-Host Mounir Zitouni gibt er seltene, ungeschönte Einblicke in sein Innerstes: Wie er mit 18 das Siegtor im ersten Bundesligaspiel schoss, mit 20 Weltmeister wurde - und trotzdem nie abgehoben ist.

Ginter spricht über Demut und Verantwortung, über Trainer, die ihn geprägt haben – allen voran Christian Streich, Marco Rose und Jürgen Klopp –, über schwere Phasen, Selbstzweifel und Rückschläge, in Dortmund, in Gladbach, im eigenen Körper. Und darüber, wie man in einer Welt voller Druck und Projektionsflächen Mensch bleibt.