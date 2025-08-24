Die böse Überraschung bei Boniface ist wohl perfekt

SID 24.08.2025 • 12:48 Uhr Victor Boniface soll zu Bayer zurückkehren, obwohl er bereits zum Medizincheck in Italien war.

Ein Wechsel von Angreifer Victor Boniface vom deutschen Vizemeister Bayer Leverkusen zur AC Mailand ist offenbar vorerst vom Tisch.

Laut Medienberichten soll der Nigerianer, der bereits zum Medizincheck in Mailand war, trotz einer vorherigen Einigung der beiden Klubs über ein Leihgeschäft erst einmal nach Deutschland zurückkehren.

Dem kicker zufolge hat sich Milan aufgrund von Auffälligkeiten bei den medizinischen Tests gegen eine Verpflichtung des 24-Jährigen entschieden. Durch die Probleme im rechten Knie des Stürmers seien Zweifel bei den Verantwortlichen des italienischen Topklubs aufgetreten.

Hintertür für Deal mit Boniface?

Eine Hintertür für eine erneute Wende soll es dennoch geben, sollte Milan keinen anderen Kandidaten finden, laut kicker ist dies aber nicht wahrscheinlich.

Boniface hatte 2019 und 2020 einen Kreuzbandriss erlitten, Anfang 2024 fiel er wegen einer Adduktorenverletzung lange aus. Auch 2025 stand er nur in vier von 16 Bundesligaspielen in der Startelf.

Sein Vertrag in Leverkusen läuft noch bis 2028. Der formschwache Stürmer hat hinter Torjäger Patrik Schick derzeit kaum Chancen auf einen Stammplatz.