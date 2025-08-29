BVB soll Mega-Angebot für diesen Star abgelehnt haben

SPORT1 29.08.2025 • 19:40 Uhr Berichte um ein sattes Angebot für Maximilian Beier sorgen rund um den BVB für Wirbel.

Verwirrung um Maximilian Beier bei Borussia Dortmund: Verschiedenen Medienberichten zufolge soll der BVB ein Angebot über bis zu 52 Millionen Euro für den viermaligen Nationalspieler abgelehnt haben.

Der englische Premier-League-Klub Brentford soll um den 22 Jahre alten Offensivspieler buhlen, nach SPORT1-Informationen ist beim BVB allerdings zumindest offiziell noch keine Offerte eingegangen.

Das soll Brentford dem BVB für Beier geboten haben

Wie unter anderem Sky und The Athletic berichten, soll Brentford inklusive Boni maximal 45 Millionen Pfund geboten haben, die garantierte Summe liegt demnach aber deutlich niedriger.

Ein verbessertes Angebot wird es laut den Berichten nicht geben. Beier war 2024 für 28,5 Millionen Euro von der TSG Hoffenheim zu den Westfalen gewechselt.

