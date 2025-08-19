Fußballtransfers: Achtung, Bayern! Konkurrent bei Nkunku

SPORT1 19.08.2025 • 19:36 Uhr RB führt angeblich bereits intensive Gespräche mit Chelsea über eine Rückkehr des Angreifers.

Wird dem FC Bayern jetzt auch noch Christopher Nkunku weggeschnappt? Offenbar gibt RB Leipzig in den Verhandlungen mit seinem Verein FC Chelsea Gas und führt „intensive Gespräche“, wie The Athletic berichtet.

Bayern hatte sich in diesem Transfer-Sommer schon bei Florian Wirtz und Nick Woltemade öffentlich wirksame Absagen eingefangen - wird es nun auch bei Nkunku nichts?

Der Rekordmeister soll sich zuletzt um den französischen Offensiv-Allrounder bemüht haben, um den ausgedünnten Angriff zu verstärken.

Nkunku zu RB Leipzig statt zum FC Bayern?

Angeblicher Knackpunkt: Der FC Chelsea strebt nach übereinstimmenden Medienberichten einen Verkauf des Franzosen an - Bayern soll aber nur an eine Leihe denken. Dazu passt die Aussage von Uli Hoeneß in der Süddeutschen Zeitung, dass er „sehr dafür plädieren“ würde, „den Kader noch aufzufüllen mit einem Leihspieler, der bis zum 30. Juni 2026 unter Vertrag genommen wird.“

Leipzig dagegen verhandelt mit Chelsea offenbar direkt über den gewünschten Verkauf des 27 Jahre alten Nkunku, der 2023 noch für 60 Millionen Euro von RB nach London gewechselt war. Jetzt wäre der Franzose offen für eine Rückkehr.

So viel soll Chelsea für Nkunku verlangen

Der Vertrag von Nkunku beim Klub-Weltmeister läuft noch bis 2029, im Gespräch ist eine Ablöse von bis zu 40 Millionen Euro.

Eine Einigung sei aber noch nicht nah, Nkunku könne sich weiterhin auch andere Optionen vorstellen, heißt es in dem Bericht. Auch ihm soll aber an einer dauerhaften Lösung gelegen sein.

Für RB erzielte der Nationalspieler in 172 Einsätzen 70 Tore, zudem gewann er mit dem Klub 2022 und 2023 den DFB-Pokal. 2022 wurde Nkunku sogar zu Deutschlands Fußballer des Jahres gekürt, 2023 war er Torschützenkönig der Bundesliga.

