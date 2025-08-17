Neue Entwicklung im Nkunku-Poker

SID 17.08.2025 • 21:20 Uhr Der FC Bayern sucht Verstärkung für die Offensive. Die Chancen auf eine Verpflichtung von Christopher Nkunku sollen gesunken sein.

Der Transfer von Christopher Nkunku zum deutschen Rekordmeister Bayern München droht offenbar zu platzen.

Wie die Bild berichtet, habe sich Nkunkus Starberater Pini Zahavi am Sonntag am Rande des Heimspiels des FC Chelsea gegen Crystal Palace (0:0) mit den Blues-Bossen getroffen und in der Folge schlechte Nachrichten an die Münchner übermittelt: Demnach sei die aktuelle Tendenz, dass Nkunku (Vertrag bis 2029) noch mindestens ein Jahr in London bleibt.

Nkunku-Leihe offenbar vom Tisch

Die Bayern bevorzugen eine Leihe des 27 Jahre alten Franzosen, zuletzt hieß es, die Blues wollen Nkunku verkaufen. Eine Leihgeschäft sei „gescheitert“, vermeldete Sky Sports News aus Großbritannien am Sonntagabend.

Laut Transferjournalist Ben Jacobs gehen die Gespräche zwischen den Klubs allerdings weiter.

Nkunku, der 2023 für 60 Millionen Euro von RB Leipzig an die Stamford Bridge gewechselt war, fehlte am Sonntag im Aufgebot von Chelsea-Trainer Enzo Maresca.

FC Bayern sucht Verstärkung für Offensive

Nach dem wohl geplatzten Deal um Stuttgart-Stürmer Nick Woltemade (23) könnte der nächste Bayern-Transfer scheitern.