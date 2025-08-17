Chelsea stolpert ohne Nkunku

SID 17.08.2025 • 17:04 Uhr Christopher Nkunku fehlt zum Saisonstart im Kader des FC Chelsea. Ohne den Offensivspieler tun sich die Blues schwer

Der FC Chelsea ist ohne den vom FC Bayern umworbenen Christopher Nkunku mit einem Punktverlust in die englische Premier League gestartet.

Der ambitionierte Klub-Weltmeister kam bei seinem Liga-Auftakt gegen Crystal Palace um Teammanager Oliver Glasner nur zu einem 0:0 - Nkunku, der mit einem Wechsel zum deutschen Fußball-Rekordmeister in Verbindung gebracht wird, stand nicht im Kader der Londoner.

In München gilt der frühere Profi von RB Leipzig dem Vernehmen nach als Alternative zu Nick Woltemade, dessen Transfer vom VfB Stuttgart geplatzt ist.

Chelsea will Nkunku offenbar loswerden

Chelsea will Nkunku demnach nach zwei Spielzeiten wieder loswerden, als Ersatz steht laut übereinstimmenden Medienberichten schon der Leipziger Xavi Simons bereit.

