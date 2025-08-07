Sesko-Wechsel nach England offenbar perfekt

SID 07.08.2025 • 16:24 Uhr Benjamin Sesko verlässt RB Leipzig nach zähen Verhandlungen Richtung Premier League. Er unterschreibt bei ManUnited bis 2030.

Der Abschied von Stürmer Benjamin Sesko von RB Leipzig ist offenbar perfekt. Wie unter anderem The Athletic und der TV-Sender Sky am Donnerstag übereinstimmend berichteten, hat sich der englische Rekordmeister Manchester United mit den Sachsen auf einen Wechsel des Offensivspielers verständigt.

Die Ablösesumme soll 76,5 Millionen Euro betragen, hinzu kommen mögliche Bonuszahlungen in Höhe von 8,5 Millionen Euro, was einen Gesamtvolumen von bis zu 85 Millionen Euro entspricht. Der slowenische Nationalspieler soll auf der Insel einen Vertrag bis 2030 unterschreiben. Der Medizincheck steht noch aus.

Medien hatten zuletzt übereinstimmend über einen Zweikampf zwischen Newcastle United und Manchester bezüglich der Verpflichtung Seskos berichtet. Das Rennen machte nun ManUnited.

Sesko soll den Umbruch bei ManUnited einläuten

Bei den Engländern ist der 22-Jährige nach der schlechtesten Saison in den vergangenen 51 Jahren Teil des anstehenden Umbaus und Neuaufbaus der Mannschaft.

Für Leipzig hat Sesko seit seinem Wechsel von RB Salzburg im Sommer 2023 87 Pflichtspiele absolviert, in denen er 39 Tore erzielte und acht weitere vorbereitete. Ein Abgang des Angreifers hatte sich jedoch in den vergangenen Tagen bereits angedeutet, beim Testspiel am Samstag gegen Atalanta Bergamo (1:2) war Sesko nicht im Kader der Leipziger gewesen.