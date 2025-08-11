Newsticker
Ergebnisse
Mediathek

Live TV
Originals
Bundesliga
Bundesliga
NEWS
HIGHLIGHTS
SPIELPLAN
TABELLE
LIVETICKER
STATISTIKEN
ERGEBNISSE
WEISSE WESTE
TEAMS
TORJÄGER
Bundesliga>

Musiala richtet bewegende Abschiedsworte an Müller

{}
{ "placement": "banner", "placementId": "banner" }
{ "placeholderType": "BANNER" }

Emotionale Worte von Musiala

Jamal Musiala verabschiedet Thomas Müller mit rührenden Worten und einem Bild aus den Anfangstagen beim FC Bayern. Für den 22 Jahre alten Edeltechniker war der Weltmeister ein besonderer Mentor.
Jamal Musiala hat sich via Instagram von Thomas Müller verabschiedet
Jamal Musiala hat sich via Instagram von Thomas Müller verabschiedet
© IMAGO / HMB-Media
Jeremias Hunold
Jamal Musiala verabschiedet Thomas Müller mit rührenden Worten und einem Bild aus den Anfangstagen beim FC Bayern. Für den 22 Jahre alten Edeltechniker war der Weltmeister ein besonderer Mentor.

„Danke für alles, Thomas. Ich wünsche dir eine tolle Zeit in Vancouver! Du wirst auf jeden Fall fehlen “ – mit diesen Worten hat Jamal Musiala seinen langjährigen Mitspieler Thomas Müller auf Instagram verabschiedet.

{ "placeholderType": "MREC" }

Dazu postete der 22-Jährige ein Foto aus seiner Anfangszeit in der ersten Mannschaft des FC Bayern.

Wenn du hier klickst, siehst du Instagram-Inhalte und willigst ein, dass deine Daten zu den in der Datenschutzerklärung von Instagram dargestellten Zwecken verarbeitet werden. SPORT1 hat keinen Einfluss auf diese Datenverarbeitung. Du hast auch die Möglichkeit alle Social Widgets zu aktivieren. Hinweise zum Widerruf findest du hier.
IMMER AKZEPTIEREN
EINMAL AKZEPTIEREN

Musiala und Müller standen seit 2020 gemeinsam für den Rekordmeister auf dem Platz, feierten zahlreiche Titel und teilten besondere Momente.

Der Weltmeister von 2014 gilt als wichtiger Mentor für Musiala, der beim FC Bayern längst selbst einer der zentralen Figuren ist.

{ "placeholderType": "MREC" }

Müller-Ära in München endet

Der Abschied Müllers nach fast 25 Jahren beim FCB zu den Vancouver Whitecaps sorgte auch bei vielen weiteren Mitspielern für emotionale Reaktionen. Der 34-Jährige wird in der Major League Soccer als Designated Player auflaufen.

Für die Bayern endet damit eine Ära – und für Musiala geht eine prägende Zeit mit seinem „Leitwolf“ im Team zu Ende.

Musiala ist in den kommenden Monaten zum Zuschauen gezwungen. Der Nationalspieler hat sich bei der Klub-WM schwer verletzt und einen Wadenbeinbruch sowie eine Ausrenkung des Sprunggelenks erlitten.

Wann er auf den Platz zurückkehren kann, ist noch unklar.

Du hast einen Fehler gefunden oder möchtest uns Feedback geben? Schreibe uns gerne direkt hier!
Zur Startseite