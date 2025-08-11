Musiala richtet bewegende Abschiedsworte an Müller

„Danke für alles, Thomas. Ich wünsche dir eine tolle Zeit in Vancouver! Du wirst auf jeden Fall fehlen “ – mit diesen Worten hat Jamal Musiala seinen langjährigen Mitspieler Thomas Müller auf Instagram verabschiedet.
Emotionale Worte von Musiala
Dazu postete der 22-Jährige ein Foto aus seiner Anfangszeit in der ersten Mannschaft des FC Bayern.
Musiala und Müller standen seit 2020 gemeinsam für den Rekordmeister auf dem Platz, feierten zahlreiche Titel und teilten besondere Momente.
Der Weltmeister von 2014 gilt als wichtiger Mentor für Musiala, der beim FC Bayern längst selbst einer der zentralen Figuren ist.
Müller-Ära in München endet
Der Abschied Müllers nach fast 25 Jahren beim FCB zu den Vancouver Whitecaps sorgte auch bei vielen weiteren Mitspielern für emotionale Reaktionen. Der 34-Jährige wird in der Major League Soccer als Designated Player auflaufen.
Für die Bayern endet damit eine Ära – und für Musiala geht eine prägende Zeit mit seinem „Leitwolf“ im Team zu Ende.
Musiala ist in den kommenden Monaten zum Zuschauen gezwungen. Der Nationalspieler hat sich bei der Klub-WM schwer verletzt und einen Wadenbeinbruch sowie eine Ausrenkung des Sprunggelenks erlitten.