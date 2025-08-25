"Mutlos und desaströs": RB-Boss Mintzlaff zerlegt Mannschaft wegen Bayern-Klatsche

Johannes Behm , Niclas Löwendorf 25.08.2025 • 20:53 Uhr Nach der Auftakt-Klatsche beim FC Bayern findet RB-Boss Oliver Mintzlaff deutliche Worte.

Red-Bull-Geschäftsführer Oliver Mintzlaff hat sich aufgrund RB Leipzigs 0:6-Abfertigung gegen den FC Bayern München beim Bundesliga-Auftakt schockiert gezeigt und den Auftritt der Leipziger Mannschaft von Neu-Trainer Ole Werner als „desaströs“ bezeichnet.

„Marcel Schäfer (Geschäftsführer Sport, Anm. d. Red.) hat den Kader deutlich verbessert. Wir sind mit jungen, hochtalentierten Spielern ein Stück weit zurück zu den Wurzeln“, hob Mintzlaff beim Sport BILD-Award zunächst die positiven Aspekte des Sommers hervor, kritisierte die Mannschaft im Anschluss jedoch stark.

„Aber dass wir so einen mutlosen, desaströsen Auftritt hinlegen, war für uns alle schockierend“, sagte der 50-Jährige auf SPORT1-Nachfrage und kündigte Gespräche an. „Klar gilt es, den aufzuarbeiten. Es war der erste Spieltag, nicht der letzte, aber es gab viel Redebedarf.“

Raum: „Wir haben direkt aufs Maul bekommen“

Am vergangenen Freitag waren die Roten Bullen in der Allianz Arena bei Meister Bayern München unter die Räder gekommen. Bereits zur Halbzeit hatte der deutsche Rekordmeister nach einem Doppelpack von Michael Olise sowie dem Debüt-Tor von Luis Díaz mit 3:0 geführt. Im zweiten Durchgang hatte Stürmer Harry Kane dann mit einem lupenreinen Hattrick auf 6:0 erhöht.

