Nach Fan-Streit auf St. Pauli: Dortmund-Anhänger verstorben

Ein Anhänger von Borussia Dortmund ist am Samstagabend beim Bundesliga-Spiel gegen den FC St. Pauli in einem Streit unter Fans lebensgefährlich verletzt worden und im Anschluss im Krankenhaus verstorben. Das teilte die Polizei mit.
Nach Fan-Streit: BVB-Anhänger gestorben
Demnach soll der 39-Jährige nach Spielende auf dem Vorplatz des Millerntor-Stadions von einem 22 Jahre alten Hamburger gestoßen worden und in der Folge mit dem Kopf auf dem Boden aufgeschlagen sein. Dadurch habe er das Bewusstsein verloren.
Unbeteiligte leisteten laut Polizeiangaben im Anschluss Erste Hilfe, übernahmen die Reanimationsmaßnahmen und verständigten die Rettungskräfte, woraufhin der Mann ins Krankenhaus gebracht wurde, wo er am Sonntagnachmittag schließlich verstarb.
Polizei sucht nach weiteren Zeugen
Laut Erkenntnissen der Kriminalpolizei soll der Verstorbene im Voraus mehrfach belästigend auf eine Personengruppe zugegangen sein. Der St.-Pauli-Fan war demnach Teil dieser Gruppe und soll ihn deswegen weggestoßen haben.
Im Anschluss des Vorfalls habe die Personengruppe um den 22 Jahre alten Hamburger den Vorplatz des Stadions verlassen. Die Ermittlungen führten jedoch zu einer Adresse, wo die Polizei den Mann ausfindig machen konnte und vorläufig festnahm.
Weil keine Haftgründe vorlagen, wurde er allerdings wieder entlassen. Die Polizei sucht weiterhin nach Zeugen, die Hinweise zum Vorfall am Samstagabend geben können.