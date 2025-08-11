Nach Fraktur der Augenhöhle: Pavlovic zurück im Lauftraining

SID 11.08.2025 • 17:19 Uhr Aleksandar Pavlovic ist eineinhalb Wochen nach seiner Gesichtsverletzung auf den Trainingsplatz zurückgekehrt. Noch trainert der Nationalspieler aber ohne Ball.

Nationalspieler Aleksandar Pavlovic ist eineinhalb Wochen nach seiner Gesichtsverletzung zurück auf dem Trainingsplatz. Wie der FC Bayern München am Montag mitteilte, absolvierte der Mittelfeldspieler erstmals wieder Laufrunden an der Säbener Straße.

Der 21-Jährige hatte sich Anfang des Monats im Training eine Fraktur der Augenhöhle zugezogen und war anschließend operiert worden.

Pavlovic fiel in der Vorsaison mehrfach aus

Pavlovic war bereits in der Vorsaison mehrfach ausgefallen – unter anderem wegen eines Schlüsselbeinbruchs in der Hinrunde und Pfeifferschem Drüsenfieber in der Rückrunde.