Nach Horror-Foul: Update bei BVB-Profi Couto

Manfred Sedlbauer , Christopher Mallmann 19.08.2025 • 15:27 Uhr Yan Couto wird im Pokal mit einer Trage vom Feld transportiert. Nach SPORT1-Informationen gibt es aber eine erste Entwarnung.

Wie steht es um die Gesundheit von BVB-Profi Yan Couto? Der Verteidiger war beim Pokal-Erfolg bei Rot-Weiss Essen (1:0) böse am Knie getroffen worden, musste mit einer Trage vom Feld transportiert werden.

Nach SPORT1-Informationen können die Schwarz-Gelben zunächst aufatmen. Eine strukturelle Verletzung liegt nicht vor, es besteht die Möglichkeit, dass der 23-Jährige bereits am Samstag im Bundesliga-Spiel beim FC St. Pauli wieder mitwirken kann.

Das deckt sich auch mit Informationen des SID, der weiterführend von einer „schweren Knieprellung“ berichtet. Eine offizielle Diagnose hat der BVB noch nicht herausgegeben.

Zahlreiche Verletzungen bei BVB-Profis

Am Abend postete der BVB in den Sozialen Medien ein Kurzvideo. „Hallo BVB-Fans, mir geht es wieder gut“, sagte der Brasilianer Couto darin: „Ich hoffe, dass ich am Samstag zurück sein kann. Heja BVB.“

In der fünften Minute der Nachspielzeit hatte Essens Kelsey Owusu den Brasilianer mit offener Sohle am Knie getroffen. Schiedsrichter Frank Willenborg zeigte ihm daraufhin nur die Gelbe Karte, hätte aber auch durchaus auf einen Platzverweis entscheiden können.