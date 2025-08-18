Neuer BVB-Schock: "Die werden was tun müssen auf dem Transfermarkt"

Johannes Behm 18.08.2025 • 23:10 Uhr Dortmunds Yan Couto wird im Pokal-Spiel gegen RWE Opfer eines Horror-Fouls. Niko Kovac drohen noch größere Personalsorgen - Essens Kelsey Owusu wird derweil im Netz Zielscheibe rassistischer Beleidigungen.

Borussia Dortmunds Verletzungsnöte werden wohl immer ernster. Der 1:0-Sieg im DFB-Pokal gegen Rot-Weiss Essen könnte den Schwarz-Gelben teuer zu stehen kommen. Rechtsverteidiger Yan Couto musste nach einem Horrorfoul unmittelbar vor Spielende mit der Trage vom Spielfeld transportiert werden.

Mit den Ausfällen von Nico Schlotterbeck, Niklas Süle und Co. hatte der Trainer bereits vor dem Spiel Personalsorgen, die sich nun womöglich noch verschlimmern könnten.

In der fünften Minute der Nachspielzeit traf Essens Kelsey Owusu den 23-Jährigen mit offener Sohle am Knie. Schiedsrichter Frank Willenborg zeigte ihm daraufhin nur die Gelbe Karte, hätte aber auch durchaus auf einen Platzverweis entscheiden können.

Auf den 21 Jahre jungen Owusu prasselte wegen des Fouls viel Kritik ein - wobei von Seiten einzelner Fans auch Grenzen überschritten wurden: RWE deaktivierte nach dem Spiel die Kommentarfunktion bei Instagram wegen rassistischer Beleidigungen. Auf SPORT1-Nachfrage zeigte sich Essens Trainer Uwe Koschinat entsetzt.

„Tragisch, das wird richtig dünn für den BVB“

„Das sind ganz bittere Bilder“, erklärte ARD-Kommentatorin Christina Graf, als Couto mit der Trage vom Feld getragen wurde: „Tragisch. Das wird richtig dünn für den BVB. Die werden was tun müssen am Transfermarkt.“

Sky-Kollege Wolff Fuss zeigte sich im Live-Kommentar derweil regelrecht fassungslos. „Das ist eigentlich Rot. Da kann er Couto schwer verletzen. Ja, bist du irre. Er tritt ihm das Knie fast durch. Mit dieser hässlichen Szene geht ein ansonsten sehr faires und anständiges Spiel zu Ende.“

Während Couto im Anschluss nach Abpfiff mit der Trage quer über den Platz in Richtung Kabine getragen wurde, kam auch Trainer Niko Kovac nochmal bei seinem Schützling vorbei, um sich nach dessen Zustand zu erkundigen.

Kovac: „Eigentlich ist das ein Anschlag!“

Nach der Partie machte Kovac seinem Ärger über das Foul Luft: „Ich muss ganz ehrlich sagen: So geht man nicht hin. Ich will ihm keine Absicht unterstellen, aber das ist fahrlässig, das ist grob fahrlässig. Eigentlich ist das ein Anschlag! Das kann ich so nicht stehenlassen.“

Kovac ergänzte: „Der Schiedsrichter hat es nicht gesehen. Aber so geht man da nicht hin. Das ist ein Gegenspieler, ein Fußballer. Wir sind alle gemeinsam auf dem Platz. Ich hoffe, es ist nicht allzu viel passiert. Er hat starke Schmerzen. Wir müssen die Untersuchungen abwarten. Ich bin trotzdem zuversichtlich, dass es vielleicht - in Anführungsstrichen - nur eine sehr starke Prellung ist.“

Mitspieler Julian Brandt zeigte sich derweil trotz der „brutalen” Szene optimistisch: „Auch da haben wir ein bisschen Glück, dass er nicht komplett auf dem Bein stehen bleibt, sondern es so ein bisschen ein Streifschuss ist. Sonst sieht es richtig scheiße für ihn aus.“

„Ich hoffe, er ist glimpflich davongekommen“, fügte Brandt hinzu, der statt Gelb eher Rot gezeigt hätte. „Wenn sich der Schiedsrichter das am Ende anguckt, dann wird es keine Gelbe, sondern eine Rote Karte.“

Rassistische Beleidigungen im Netz entsetzen Koschinat

Essens Coach Koschinat erklärte nach der Partie, dass ihm die Sicht auf die Szene versperrt gewesen sei - nahm die harsche Kritik an Owusu aber zur Kenntnis und kündigte an, das Gespräch mit dem früheren HSV- und Schalke-Talent suchen zu wollen.

„Das muss man einem jungen Menschen kritisch vor Augen führen und sagen: Das ist einfach drüber - wenn es so war“, erklärte Koschinat auf SPORT1-Nachfrage.

Verärgert zeigte sich Koschinat derweil über die rassistischen Social-Media-Beleidigungen gegen den Deutsch-Ghanaer Owusu: „Das geht überhaupt nicht! Wie dumm können Menschen sein? Das hat doch nichts mit seiner Hautfarbe und ihm als Menschen zu tun.“