Mainz verkündet Weiper-Verlängerung

SID 28.08.2025 • 14:30 Uhr Die Rheinhessen stellen kurz vor dem Play-off-Rückspiel in der Conference League die Weichen für die Zukunft.

U21-Vizeeuropameister Nelson Weiper hat sich wie angekündigt trotz des Wirbels der vergangenen Wochen langfristig an Fußball-Bundesligist FSV Mainz 05 gebunden. Wie die Rheinhessen mitteilten, verlängerte der 20-Jährige seinen zum Saisonende auslaufenden Vertrag vorzeitig bis Sommer 2029. Bereits am vergangenen Wochenende hatten sich die Mainzer mit dem Mittelstürmer auf eine Ausweitung des Kontrakts geeinigt, nun folgte die schriftliche Fixierung.

„Nelson ist nicht nur ein herausragendes Talent mit unbestrittenen sportlichen Qualitäten, sondern vor allem auch ein echter Mainzer“, sagte Sportvorstand Christian Heidel: „Er ist hier geboren und mit vollem Herzen dabei. Nelson identifiziert sich mit dem Verein der Stadt und seiner Heimat.“ Für ihn sei die Verlängerung „der richtige Schritt“, ergänzte Weiper selbst: „Ich fühle mich sehr wohl hier, sportlich und menschlich passt es einfach für mich.“

Mainz fürchtete ablösefreien Abgang

Dennoch hatte er zuletzt mit einer Ausweitung des Kontrakts gezögert, war wegen seiner ungeklärten Vertragssituation sowohl gegen Dynamo Dresden als auch Rosenborg Trondheim nicht berücksichtigt worden.

Um keinen ablösefreien Abgang des Eigengewächses im Sommer 2026 zu riskieren, drängten die Rheinhessen auf eine Verlängerung oder einen Abgang in der aktuellen Wechselperiode. Erst nach der mündlichen Einigung kehrte Weiper gegen Köln am vergangenen Sonntag ins Aufgebot zurück.

