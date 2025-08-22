FC Bayern verkündet Mega-Deal

SID 22.08.2025 • 17:52 Uhr Der FC Bayern tütet einen lukrativen Deal ein - der deutlich mehr Geld als bisher einbringt.

Der FC Bayern hat den Vertrag mit Trikot- und Hauptsponsor Telekom erneut langfristig verlängert. Der deutsche Rekordmeister und das deutsche Unternehmen einigten sich auf einen neuen Vertrag bis 2032. Der bisherige Kontrakt wäre 2027 ausgelaufen.

Die neue Vereinbarung soll den Münchnern dem Vernehmen nach künftig bis zu 65 Millionen Euro pro Jahr einbringen. Bislang hatte die Telekom rund 50 Millionen gezahlt. Das Unternehmen ist bereits seit 2002 Partner des FC Bayern.

„Der FC Bayern steht für Werte wie Konstanz, Treue und Vertrauen. Ein weiterer Punkt ist Stabilität. Das ist heute ein absoluter Wettbewerbsfaktor für nachhaltigen wirtschaftlichen und sportlichen Erfolg. 23 Jahre sind wir schon zusammen, jetzt geht es sieben Jahre weiter. Das ist besonders“, sagte Präsident Herbert Hainer.

Bayern und Telekom: „Gute Freunde kann man nicht trennen“

„Das ‚T‘ auf unserer Brust symbolisiert für uns Tradition, Teamgeist und zahlreiche gemeinsame Titel“, betonte Vorstandschef Jan-Christian Dreesen.

„Gute Freunde kann man nicht trennen. Wir sind sehr, sehr stolz. Die wertvollste deutsche Marke und der erfolgreichste deutsche Fußballverein gehören zusammen“, ergänzte der Deutschland-Vorstand der Telekom, Rodrigo Diehl.

Zuletzt hatten die Bayern bereits einen neuen Premiumpartner präsentiert. Die Fluggesellschaft Emirates aus Dubai kooperiert mit den Bayern ebenfalls bis 2032. Der Deal bringt dem Klub fünf Millionen Euro pro Jahr. Emirates wirbt bereits bei europäischen Topklubs wie Real Madrid, dem FC Arsenal, der AC Mailand oder Benfica Lissabon.