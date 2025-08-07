Offiziell: BVB gibt Bellingham-Nummer bekannt

Borussia Dortmund hat verkündet, mit welcher Rückennummer Neuzugang Jobe Bellingham fortan auflaufen wird.
BVB gibt Bellingham-Nummer bekannt
Jobe Bellingham steht vor seiner Premieren-Saison bei Borussia Dortmund. Die Schwarz-Gelben verkünden am Donnerstag, mit welcher Rückennummer der Engländer fortan auflaufen wird.
Wie die Schwarz-Gelben in den sozialen Medien bekanntgaben, trägt der Engländer in seiner Premieren-Saison die prestigeträchtige Rückennummer „7″ - und gehört fortan einem elitären Kreis an.
Reyna bekommt neue Rückennummer
In der jüngeren Vergangenheit trugen Stars wie Jadon Sancho (2017/18-2020/21), Ousmane Dembélé (2016/17-2017/18), Shinji Kagawa (2014/15) oder auch Robert Lewandowski (2010/11) die begehrte Rückennummer.
Zuletzt war Giovanni Reyna Inhaber der Rückennummer „7″, die er zu Beginn der Saison 2021/22 bekommen hatte. Wie der BVB verkündete, wird der US-Amerikaner ab sofort mit der „21″ auflaufen.
Auch der erst am Dienstag verstorbene Frank Mill (1992/93), Michael Zorc (1982/83) und Aki Schmidt (1965/66) liefen kurzzeitig mit der Rückennummer „7″ auf.