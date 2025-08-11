Newsticker
Offiziell! BVB nennt Süle-Diagnose

Bittere Gewissheit bei Süle

Borussia Dortmund erleidet einen Rückschlag in der Sommervorbereitung. Verteidiger Niklas Süle fällt wegen seiner Verletzung wochenlang aus.
Niklas Süle hat sich im Testspiel gegen Juventus Turin verletzt. Der Innenverteidiger muss sofort ausgewechselt werden.
SPORT1
Borussia Dortmund erleidet einen Rückschlag in der Sommervorbereitung. Verteidiger Niklas Süle fällt wegen seiner Verletzung wochenlang aus.

Was sich bereits angedeutet hat, ist nun bittere Gewissheit: Borussia Dortmund muss mehrere Wochen auf Verteidiger Niklas Süle verzichten. Dies gab der Verein am Montagnachmittag offiziell bekannt.

„Niklas Süle hat sich im Spiel gegen Juventus Turin eine Muskelverletzung in der Wade zugezogen und wird Borussia Dortmund in den nächsten zwei Monaten nicht zur Verfügung stehen“, teilten die Schwarz-Gelben in einem Statement mit.

Kovac gehen die Optionen aus

Der 29-Jährige zog sich die Verletzung am Sonntag bei der 1:2-Testspielpleite gegen Juventus Turin zu und musste kurz vor Ende der ersten Halbzeit ausgewechselt werden.

Süle bleibt somit das Pech an den Hacken kleben. Bereits in der vergangenen Saison hatte er wegen Syndesmoseverletzungen zwei Monate lang gefehlt.

Für den BVB verschärfen sich damit die Sorgen in der Defensive: Trainer Niko Kovac muss bereits auf die beiden Innenverteidiger Nico Schlotterbeck (Meniskus) und Emre Can (Adduktoren) verzichten.

Hilft Ryerson aus?

Nun muss mit Süle ein weiterer Abwehrspieler pausieren. Als nominelle Innenverteidiger bleiben Waldemar Anton und Filippo Mane.

Zudem könnte auch könnte Rechtsverteidiger Julian Ryerson innen aushelfen.

