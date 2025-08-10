BVB: Verletzungsschock um Niklas Süle beim Hummels-Abschied!

Manfred Sedlbauer 10.08.2025 • 18:57 Uhr Borussia Dortmund sorgt sich um Niklas Süle. Beim Testspiel gegen Juventus Turin muss der BVB-Innenverteidiger kurz nach seiner Einwechslung verletzt vom Feld.

Nach einem Rückpass zu Torhüter Gregor Kobel knickte Niklas Süle mit dem rechten Fuß unglücklich um und blieb regungslos auf dem Rücken liegen. Der Innenverteidiger hielt sich wiederholt beide Hände vor das Gesicht.

BVB-Star Süle humpelt gestützt vom Platz

Gregor Kobel und zwei BVB-Ärzte liefen sofort herbei. Die Mediziner pressten sofort Kühlakkus auf Süles rechtes Sprunggelenk und legten ihm einen Verband an.

Nur mit Stützhilfe der Betreuer konnte Süle mit gesenktem Kopf vom Feld humpeln.

Dabei war Süle erst in der 17. Minute für Hummels ins Spiel gekommen und hatte dessen Kapitänsbinde übernommen.

Schon wieder die gleiche Verletzung?

Besonders bitter - es ist nicht das erste Mal, dass bei Süle diese Region des Körpers betroffen ist.

Der 29-Jährige hatte bereits in der vergangenen Spielzeit große Probleme mit der rechten Syndesmose – ein Band am oberen Sprunggelenk.

Im Oktober musste er deshalb schon einen Monat pausieren. Doch damit nicht genug: Im Dezember, beim Spiel gegen Borussia Mönchengladbach, musste er erneut verletzt vom Platz.

„Es ist die gleiche Verletzung“, erklärte Ex-BVB-Coach Nuri Sahin damals. Und weiter: „Nach dem Spiel wird entschieden, wie es weitergeht. Fakt ist, dass es dauern wird.“

Süle fiel danach mit einem Anriss fast zwei komplette Monate aus. Nun erleidet der Abwehrspieler den nächsten Rückschlag.

Kovac mit großen Abwehr-Sorgen

Mit Nico Schlotterbeck (Meniskus) und Emre Can (Adduktoren) fehlen Trainer Niko Kovac zudem bereits zwei Innenverteidiger.

