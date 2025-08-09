Fix! VfB-Star wechselt nach Saudi-Arabien

SPORT1 09.08.2025 • 21:05 Uhr Enzo Millot verlässt den VfB Stuttgart und wechselt in die Wüste. Sein neuer Klub kann sich einen Seitenhieb nicht verkneifen.

Enzo Millot verlässt DFB-Pokalsieger VfB Stuttgart in Richtung Saudi-Arabien. Der 23 Jahre alte offensive Mittelfeldspieler wechselt zum saudischen Pro-League-Klub Al-Ahli. Das gaben beide Vereine am Samstagabend bekannt.

Damit ist die Kehrtwende perfekt: Lange war Millot mit einem Wechsel zum spanischen Champions-League-Teilnehmer Atlético Madrid in Verbindung gebracht worden. Doch nun zieht es ihn stattdessen in die Wüste.

Sein neuer Klub konnte sich einen Seitenhieb nicht verkneifen: In einem Vorstellungsvideo wurde der Flug des Shootingstars nach Madrid gecancelt und nach Dschidda umgeleitet.

Bei Al-Ahli erhält Millot einen Vertrag bis 2028 und spült dem VfB Medienberichten zufolge inklusive Boni bis zu 30 Millionen Euro in die Kassen.

Jaissle schwärmt über Millot

Trainer bei Al-Ahli, das in der vergangenen Saison Rang fünf in der Pro League belegte, ist seit 2023 der gebürtige Schwabe Matthias Jaissle. „Er ist technisch begabt und verfügt über eine ausgezeichnete taktische Intelligenz“, sagte der 37-Jährige über Millot, der 2024 mit der französischen Nationalmannschaft Zweiter bei den Olympischen Spielen in Paris wurde.

Millot war vor vier Jahren von der AS Monaco zum VfB gekommen. Die Zeit in Stuttgart werde er immer in „bester Erinnerung behalten“.

Für den VfB bestritt er 89 Spiele in der Bundesliga (11 Treffer/14 Vorlagen) sowie acht Spiele in der Champions League (2/3). Zuletzt erzielte Millot beim Pokalsieg der Stuttgarter im Mai gegen Arminia Bielefeld zwei Treffer beim 4:2.

