Sorgen um zwei Stars des FC Bayern

Sorgen um zwei Bayern-Stars: Konrad Laimer und Serge Gnabry sind beim Sieg im Supercup gegen den VfB Stuttgart (2:1) verletzt ausgewechselt worden.
Sorgen um Bayern-Stars
Zunächst traf es Laimer, der versucht hatte, einen Ball von der Grundlinie ins Zentrum zu spielen. Der Österreicher erreichte die Kugel jedoch nicht mehr und rutschte mit einer erfolglosen Grätsche über den Rasen.
Der 28-Jährige verzog das Gesicht, wurde an der Seitenlinie behandelt. Nachdem er seinen linken Schuh ausgezogen hatte, war klar, dass es nicht mehr weitergeht.
Auch Gnabry muss runter
Für Laimer kam Sacha Boey in die Partie. Zu dem Zeitpunkt führten die Bayern mit 1:0 durch Harry Kane. Luis Díaz legte zum 2:0 nach.
Wenige Minuten darauf musste auch Gnabry den Rasen verlassen. Der DFB-Star hatte das Tor von Díaz vorbereitet, dann setzte er sich auf den Rasen und hielt sich das Bein.
Raphael Guerreiro wurde für ihn eingewechselt (80.).
Sportdirektor Christoph Freund gab nach dem Spiel aber Entwarnung: „Konny hat einen Krampf gehabt und Probleme mit seinem kleinen Zeh vorher schon und das war alles zusammen ein bisschen zu viel. Es sollte aber nicht so schlimm sein. Serge war aufs Knie gefallen und hat auch einen leichten Krampf gehabt. Er war auch ziemlich am Ende. Es sollte bei beiden nicht so schlimm sein.“