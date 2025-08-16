Sorgen um zwei Stars des FC Bayern

Christopher Mallmann 16.08.2025 • 22:24 Uhr Bayern-Star Konrad Laimer muss beim Supercup gegen Stuttgart verletzt ausgewechselt werden. Wenig später trifft es auch Serge Gnabry.

Sorgen um zwei Bayern-Stars: Konrad Laimer und Serge Gnabry sind beim Sieg im Supercup gegen den VfB Stuttgart (2:1) verletzt ausgewechselt worden.

Zunächst traf es Laimer, der versucht hatte, einen Ball von der Grundlinie ins Zentrum zu spielen. Der Österreicher erreichte die Kugel jedoch nicht mehr und rutschte mit einer erfolglosen Grätsche über den Rasen.

Der 28-Jährige verzog das Gesicht, wurde an der Seitenlinie behandelt. Nachdem er seinen linken Schuh ausgezogen hatte, war klar, dass es nicht mehr weitergeht.

Auch Gnabry muss runter

Für Laimer kam Sacha Boey in die Partie. Zu dem Zeitpunkt führten die Bayern mit 1:0 durch Harry Kane. Luis Díaz legte zum 2:0 nach.

Wenige Minuten darauf musste auch Gnabry den Rasen verlassen. Der DFB-Star hatte das Tor von Díaz vorbereitet, dann setzte er sich auf den Rasen und hielt sich das Bein.

Raphael Guerreiro wurde für ihn eingewechselt (80.).