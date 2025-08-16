Premierentreffer! Díaz schießt Bayern zum ersten Titel

Der FC Bayern hat dank Harry Kane und Luis Díaz den ersten Titel der Saison gewonnen!
Díaz schießt Bayern zum ersten Titel
Im Franz-Beckenbauer-Supercup setzte sich die Mannschaft von Vincent Kompany mit 2:1 (1:0) gegen den VfB Stuttgart durch.
Supercup: Díaz trifft erstmals für Bayern
Den Dosenöffner gab Kane (18.), Sommerneuzugang Díaz erhöhte mit seinem Premierentreffer für die Münchner auf 2:0 (77.).
Nationalspieler Jamie Leweling erzielte für Stuttgart tief in der Nachspielzeit noch den 1:2-Anschlusstreffer (90.+4) - gleichbedeutend mit dem Endstand.
Die Mannschaft könne „sehr stolz“ sein, sagte Joshua Kimmich nach dem Abpfiff bei Sat.1: „Es ging heute auch darum, zu zeigen, dass wir da sind. Es ist unterm Strich ein sehr verdienter Sieg.“
Mit Spannung wurde auch das Duell mit FCB-Wunschspieler Nick Woltemade erwartet. Dayot Upamecano hielt den Shooting-Star mit seinem aggressiven Zweikampfverhalten weitestgehend in Schach. In der 81. Minute wurde der Gelb-vorbelastete Franzose schließlich ausgewechselt - er wurde durch Minjae Kim ersetzt.
Sorgen um zwei Bayern-Stars
Woltemade wurde einzig in der 24. Minute so richtig gefährlich und kam im gegnerischen Sechzehner aus aussichtsreicher Position zum Abschluss, doch Manuel Neuer konnte die Situation entschärfen.
Die Bayern mussten außerdem weitere verletzungsbedingte Rückschläge hinnehmen. Rechtsverteidiger Konrad Laimer musste angeschlagen ausgewechselt werden (72.) - für ihn kam Sacha Boey in die Partie.
Wenig später erwischte es auch noch Serge Gnabry - er wurde durch Raphael Guerreiro ersetzt (80.).