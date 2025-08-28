Nach Transfer-Leak: St. Pauli verpflichtet Kaars aus Magdeburg

SPORT1 28.08.2025 • 20:55 Uhr Magdeburgs Martijn Kaars wechselt in die Bundesliga. Im Vorfeld sorgte ein unerlaubtes Foto für Wirbel.

Bundesligist FC St. Pauli hat sich die Dienste von Martijn Kaars gesichert. Der niederländische Angreifer kommt vom 1. FC Magdeburg ans Millerntor und will dort an die guten Leistungen aus der 2. Liga anknüpfen. Über die Vertragslaufzeit sowie die Ablösemodalitäten machte der Klub keine Angaben.

Im Vorfeld hatte es um den Transfer Wirbel gegeben: Magdeburg stellte Anzeige, nachdem ein Foto auf der Plattform X veröffentlicht worden war, das eine private E-Mail von Sportchef Otmar Schork mit dem Angebot von St. Pauli zeigte. Das Bild soll durch ein Fenster des Magdeburger Büros aufgenommen worden sein.

Kaars hatte in der vergangenen Saison 19 Treffer erzielt und sechs weitere vorbereitet. In der laufenden Spielzeit traf der Offensivspieler zwei Mal in drei Zweitligaspielen sowie ein Mal im DFB-Pokal.

Blessin freut sich auf Kaars

„Gefährlich im Abschluss, dazu stark im defensiven Verhalten und Pressing – diese Kombination passt optimal zu unserer Spielidee“, sagte St. Paulis Trainer Alexander Blessin.

Sportchef Andreas Bornemann meinte: „Martijn Kaars ist ein vielseitiger Stürmer, der unser gesuchtes Profil sehr genau erfüllt. Als Mittelstürmer hat er seine Qualitäten unter Beweis gestellt, kann aber auch gefährlich über die Außen kommen.“

