Supercup heute live: VfB Stuttgart - FC Bayern im TV, Stream und Liveticker - Woltemade in VfB-Startelf!

SPORT1 16.08.2025 • 19:34 Uhr Der FC Bayern und der VfB Stuttgart greifen nach dem ersten Titel der Saison. Im Mittelpunkt steht vor dem Spiel vor allem Nick Woltemade. Bei den Bayern stehen zwei Neuzugänge in der Startelf.

Für den FC Bayern und den VfB Stuttgart geht die Saison heute offiziell mit einem Kracher los. Meister und Pokalsieger stehen sich im ersten Titelduell der Spielzeit gegenüber.

Ab 20.30 Uhr geht es um den Franz-Beckenbauer-Supercup. Im Vorfeld wurde das Match am Samstagabend aber auch schon als „Nick-Woltemade-Pokal“ bezeichnet.

FC Bayern - VfB Stuttgart: So verfolgen sie den Supercup live

Woltemade steht bei Stuttgart in der Startelf, obwohl er sich schon vor Wochen mit dem FC Bayern auf einen Wechsel verständigt hat. Doch sein aktueller Arbeitgeber ließ ihn bisher nicht ziehen - und rief den Supercup als Transfer-Deadline für den 23-Jährigen aus.

Bayern-Trainer Vincent Kompany setzt auf zwei Neuzugänge in seiner Startelf. In der Viererkette darf Jonatan Tah von Beginn an ran, in der Offensive gibt Luis Díaz sein Pflichtspieldebüt für die Münchner.

Die Youngster Lennart Karl und Wisdom Mike, die in der Vorbereitung so überzeugen konnten, sitzen zunächst nur auf der Bank. „Es hat immer mit dem richtigen Moment zu tun. Wir wollen, dass sie Karriere machen. Es ist nur ein Spiel, ihr Moment wird kommen“, sagte Kompany im Vorfeld bei Sat.1.

FC Bayern - VfB Stuttgart, die offiziellen Aufstellungen:

FC Bayern: Neuer - Laimer, Upamecano, Tah, Stanisic - Kimmich, Goretzka - Olise, Gnabry, Díaz - Kane

VfB Stuttgart: Bredlow – Vagnoman, Jaquez, Chabot, Mittelstädt – Karazor, Undav, Stiller – Leweling, Woltemade, Führich

Bayern vs. Stuttgart: Woltemade im Fokus

Für Woltemade wird die Partie in Stuttgart also zum ultimativen Stresstest, alle Augen werden auf den Angreifer gerichtet sein - auch wenn beide Seiten vor dem Südgipfel bemüht waren, das Sommertheater möglichst klein zu halten.

Auch Bayerns Sportdirektor Christoph Freund wollte am Freitag nicht noch mehr Öl ins Feuer gießen. „Es wird über Deadlines, über alle möglichen Ultimaten, über Zahlen gesprochen. Wir haben uns eigentlich nie dazu geäußert - und das werden wir auch jetzt nicht machen. Es gibt da keinen neuen Stand“, sagte Freund.

Zuvor hatte schon VfB-Coach Sebastian Hoeneß wenig Lust verspürt, den ganzen Wirbel erneut zu kommentieren. „Es ist so viel darüber gesprochen worden von allen Seiten. Da gibt es von meiner Seite auch nichts mehr hinzuzufügen.“

Beim VfB Stuttgart fällt der Torhüter Alexander Nübel - eine Leihgabe des Gegners aus München - mit einer Ellenbogenverletzung aus.