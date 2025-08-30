"Synapsen anmachen": Wagner attackiert Bank des FC Bayern

Johannes Vehren 30.08.2025 • 22:43 Uhr Bayern-Profi Sacha Boey verletzt Robin Fellhauer in einem Kopfballduell. Augsburgs Trainer Sandro Wagner ärgert die anschließende Reaktion der Bayern-Bank.

Sandro Wagner hat sich nach der 2:3-Niederlage gegen den FC Bayern nicht nur über das Verhalten von Sacha Boey nach dem Zusammenprall mit seinem Spieler Robin Fellhauer aufgeregt, sondern auch die Bank des Gegners ins Visier genommen.

In der Nachspielzeit war Boey ungestüm bei einem Kopfballduell mit dem Augsburger zusammengerauscht, welcher ungebremst auf den Boden krachte.

„Auch der ein oder andere auf der Bayern-Bank könnte schneller die Synapsen anmachen und sich nicht beschweren, dass es kein Foul war. Das macht man einfach nicht“, stellte Augsburgs Trainer bei Sky klar.

Einige Bayern-Funktionäre hätten demnach reklamiert, dass kein regelwidriges Vergehen von Boey vorgelegen habe. Ihnen war offensichtlich in diesem Moment nicht bewusst, wie heftig es Fellhauer erwischt hatte.

Bayern-Bank? „Fand ich nicht cool“

Dieser musste zunächst auf dem Feld behandelt werden, ehe er auf einer Trage in die Katakomben und daraufhin ins Krankenhaus gebracht wurde.