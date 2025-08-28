Großes Lob für Collins: "Dafür ist er zu stark"

SID 28.08.2025 • 14:49 Uhr Nnamdi Collins von Bundesligist Eintracht Frankfurt wird erstmals für die A-Nationalmannschaft berufen.

Am Mittwoch wurde Nnamdi Collins von Julian Nagelsmann erstmals für die deutsche Fußball-Nationalmannschaft nominiert - sein Vereinstrainer Dino Toppmöller glaubt nicht, den 21-Jährigen deshalb bremsen zu müssen.

„Er ist ein Junge, der trotz seiner steilen Lernkurve immer weiter lernbereit gewesen ist, er will Dinge annehmen und sich weiter verbessern“, sagte Toppmöller vor dem Auswärtsspiel von Eintracht Frankfurt in der Bundesliga bei der TSG Hoffenheim am Samstag (ab 15.30 Uhr im Liveticker). Ihn „festzubinden werde ohnehin schwierig, dafür ist er zu stark“, fügte der Coach schmunzelnd hinzu.

Eintracht gegen Hoffenheim gefordert

Gegen Hoffenheim will die Eintracht den erfolgreichen Start in die neue Saison nach dem 4:1 gegen Werder Bremen bestätigen, Toppmöller aber weiß, dass in Sinsheim keine einfache Aufgabe wartet.

Hoffenheim habe „gefühlt eine neue Identität“ sagte er über den Gegner, der sich in der Vorsaison im Abstiegskampf befand, nach einem großen Umbruch im Sommer am 1. Spieltag jedoch bei Bayer Leverkusen mit 2:1 gewann.

Santos fällt aus - Brown vor Rückkehr

Noch kein Thema für die Partie ist der sich noch im Aufbau befindende Keeper Kaua Santos. Verteidiger Nathaniel Brown hingegen könnte laut Toppmöller in die Startelf zurückkehren.