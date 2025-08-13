Toptalent Karl: Lust auf mehr beim FC Bayern

SID 13.08.2025 • 05:31 Uhr Der 17-Jährige, der in der Vorbereitung auf sich aufmerksam gemacht hat, hofft auf mehr Spielzeit.

Bayern Münchens Toptalent Lennart Karl hat nach einer gelungenen Vorbereitung Lust auf mehr. "Ich will auf jeden Fall als Jugendspieler vorangehen, meine Stärken zeigen, um auch bei Bundesligaspielen oder größeren Spielen aufzuspielen. Bei den Freundschaftsspielen hat es schon ganz gut geklappt, aber ich will jetzt zum Beispiel auch gegen Stuttgart im Supercup oder bei der Bundesliga Spielzeit bekommen. Ich arbeite sehr hart daran. Ich hoffe, es klappt", sagte Karl nach dem 2:1 (2:0) der Bayern im Test bei Grasshopper Zürich.

Der erst 17 Jahre alte Offensivspieler hatte bei der Generalprobe der Münchner für den Supercup am Samstag (20.30 Uhr/Sat.1 und Sky) beim VfB Stuttgart überzeugt. Karl erzielte die Führung (21.) und bereitete das 2:0 durch Jonah Kusi-Asare (26.) gekonnt vor.

"Ich fühle mich einfach wohl in der Mannschaft. Die Jungs nehmen mich perfekt auf. Ich kann meine Stärken zeigen", betonte der Youngster. Es sei etwas Besonderes, "mit den Besten aus der ganzen Welt zu spielen. Natürlich ist die Intensität sehr hoch, aber ich kann auf jeden Fall mithalten", ergänzte Karl bei Bayern.tv selbstbewusst.

Karl ist seit 2022 am Bayern-Campus und debütierte bei der Klub-WM in den USA für die Profis. Zuletzt hatte er schon im Härtetest gegen Tottenham Hotspur (4:0) sehenswert seinen Premierentreffer für die Bayern erzielt.

Zusammen mit Wisdom Mike hatte Karl unlängst seinen Vertrag beim Rekordmeister verlängert. Auch der erst 16 Jahre alte Mike, der im Züricher Letzigrund nach einer halben Stunde für Serge Gnabry eingewechselt wurde, ist seit 2022 in München. Gemeinsam mit Karl spielt er auch für die deutsche U17-Nationalmannschaft.