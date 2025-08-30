Stuttgart ringt Gladbach nieder

SPORT1 30.08.2025 • 17:28 Uhr Trotz des Sieges gegen Borussia Mönchengladbach offenbaren die Stuttgarter nach dem Abgang von Nick Woltemade große Defizite.

Im Spiel eins nach dem Rekordtransfer von Nick Woltemade ist dem sportlich geschwächten VfB Stuttgart ein erfolgreicher Auftakt vor eigenem Publikum gelungen. Trotz unübersehbarer offensiver Defizite gelang den Schwaben nach dem 1:2 am ersten Spieltag ein mühsames 1:0 (0:0) gegen Borussia Mönchengladbach. Nach dem 1:2 am ersten Spieltag bei Union Berlin gehen die Schwaben mit viel Geld, aber Lücken im Kader in die Länderspielpause.

Der eingewechselte Chema (79.) erlöste den VfB - neben dem Abgang von Woltemade machte sich bei der Mannschaft von Trainer Sebastian Hoeneß aber auch der Abgang von Enzo Millot nach Saudi-Arabien (30 Millionen Euro), zu allem Überflug musste Deniz Undav in der 14. Minute verletzt aufgeben.

„Es war ein Spiel auf Augenhöhe“, zeigte sich Hoeneß bei Sky erleichtert, „ein offenes Spiel, deswegen bin ich umso glücklicher und stolzer auf die Jungs, dass wir dieses Spiel auf unsere Seite gezogen haben. Das war für uns ein wichtiger Sieg.“

„Der Lucky Punch war auf unserer Seite. Ich bin überglücklich“, sagte Ermedin Demirovic - und dennoch gab der VfB-Angreifer zu, dass der Abgang Woltemades das Team weiter beschäftigt. „Es ist ein Verlust für uns. Er wird uns schon fehlen. Wir sind alle Menschen, wir gönnen es ihm von Herzen - auch wenn es für uns schwerer wird.“

Gladbach erneut torlos

Die offensiv harmlosen Gäste konnten diese Defizite der Stuttgarter nicht nutzen und warten nach dem 0:0 zum Auftakt gegen den Hamburger SV weiter auf den ersten Treffer in dieser Saison.

Zusätzlich emotional aufgeladen durch eine imposante Choreo vor dem Anpfiff, mit der „100 Jahre Brustring“ auf dem Trikot gefeiert wurden, wollte der VfB beweisen: Es geht auch ohne Offensivallrounder Woltemade.

„Jetzt ist endlich mal Ruhe mit dem ganzen Woltemade-Hin-und-Her“, sagte Jamie Leweling vor dem Anpfiff bei Sky. Nach einigen guten Gelegenheiten klappte es wenigstens beim Treffer von Chema.

Undav im Pech

Für dieses eine Spiel, hatte Hoeneß zuvor gemutmaßt, könne der „herbe Verlust“ von Woltemade kompensiert werden - danach allerdings müsste der Kader bis zum Transferschluss am Montag noch verstärkt werden.

Was Hoeneß da noch nicht wusste: Weil ihm Gladbachs Shuto Machino unglücklich ins linke Bein gefallen war, fehlte früh im Spiel auch Undav.

Für Undav kam Chris Führich, Tiago Tomás rückte in die Zentrale: Beide zeichneten umgehend verantwortlich für die erste große Chance des VfB, nach Vorlage von Führich parierte Torhüter Moritz Nicolas den Schuss des aus Wolfsburg zurückgekehrten Portugiesen (17.). Gladbach? Vergab die Führung, als Philipp Sander an Alexander Nübel scheiterte (25.).

Chema lässt Stuttgart jubeln

Ohne Undav, Woltemade und Millot blieb beim VfB in der Offensive vieles Stückwerk. Darüber hinaus stand die Abwehr, für die erneut Jeff Chabot und Luca Jaquez nicht zur Verfügung standen, nicht gerade sicher, ausgenommen der äußerst aufmerksame Nübel.

Die defensiv gut sortierten Gladbacher waren freilich viel zu schwach im Abschluss, um dem VfB zu schaden - etwa, als Kevin Stöger freistehend über das Tor schoss (51.). Chema, Sommer-Zugang aus dem Nachwuchs von Real Madrid, machte es besser, per Kopf traf er zur Führung.

