Ronaldo stellt weltweit einzigartige Marke auf

SID 23.08.2025 • 19:02 Uhr Der 40-Jährige schreibt zwar mit seinem Jubiläumstor Geschichte, einen Pokal mit Al-Nassr kann er aber erneut nicht gewinnen.

Cristiano Ronaldo hat beim Finale des saudischen Supercups in Hong Kong sein 100. Pflichtspieltor für Al-Nassr erzielt – und ist damit der erste Spieler überhaupt, der für vier verschiedene Vereine dreistellig getroffen hat.

Der 40-Jährige, der im Dezember 2022 nach Saudi-Arabien gewechselt war, brachte sein Team in der 41. Minute per Foulelfmeter in Führung. Al-Ahlis Franck Kessié sorgte jedoch noch vor der Pause für den Ausgleich. Nach dem 2:2 nach 90 Minuten fiel die Entscheidung schließlich im Elfmeterschießen zugunsten von Al-Ahli. Ronaldo muss damit weiter auf seinen ersten großen Titel mit Al-Nassr warten.

Mit nun 100 Treffern in 113 Spielen reiht sich Ronaldos Bilanz in Saudi-Arabien zu seinen Torrekorden in Europa: 450 Tore für Real Madrid, 145 für Manchester United und 101 für Juventus Turin stehen in den Büchern. Zuvor hatten lediglich Isidro Langara sowie die Brasilianer Romario und Neymar jeweils für drei Klubs die Marke von 100 Toren erreicht.