Woltemade? "Jetzt geht gar nichts mehr"

SPORT1 24.08.2025 • 18:03 Uhr

Stuttgarts Vorstandschef Alexander Wehrle hat noch einmal untermauert, dass Nick Woltemade den VfB in diesem Sommer nicht verlassen wird. Ein Wechsel zum FC Bayern sei vom Tisch. „Die Akte ist zu, und sie bleibt zu“, stellte er in der Sendung Bild Sport bei Welt klar. „Jetzt geht gar nichts mehr“.

Der VfB Stuttgart hatte mehrere Angebote des deutschen Rekordmeisters abgelehnt und die Tür für einen Verkauf von Woltemade frühzeitig verriegelt. Im Kampf um den Verbleib des DFB-Stürmers sieht er die Schwaben dennoch nicht als Sieger.

„Es geht gar nicht um Sieg oder Niederlage. Es geht bei uns um unsere sportlichen Ziele. Wir wollen eine erfolgreiche Saison spielen - mit Nick Woltemade“, so der 50-Jährige weiter. „Das haben wir jetzt mehrfach gesagt, und ich weiß nicht, ob man uns nicht glaubt mit den Aussagen, weil immer wieder nachgefragt wird.“