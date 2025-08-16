Nagelsmann über Woltemade: "Man muss kein Quantenphysiker sein ..."

Julius Schamburg 17.08.2025 • 00:03 Uhr Rund um den Supercup zwischen dem VfB Stuttgart und dem FC Bayern steht das Thema Nick Woltemade im Fokus. Bundestrainer Julian Nagelsmann kommentiert die jüngsten Entwicklungen.

Bundestrainer Julian Nagelsmann hat die jüngsten Transfer-Entwicklungen um DFB-Angreifer Nick Woltemade kommentiert.

Dass der VfB Stuttgart einem Wechsel zum FC Bayern öffentlich eine Absage erteilt hat und der deutsche Rekordmeister zumindest in diesem Sommer wohl leer ausgeht?

„Für den VfB ist es eine gute Nachricht“, sagte Nagelsmann am Rande des 2:1-Sieges der Münchner im Supercup bei Sky.

Nagelsmann reagiert auf Woltemade-Poker

Für den deutschen Rekordmeister hingegen nicht: „Wie ich hörte, wollten sie ihn. Demnach ist es keine gute Nachricht“, sagte der 38-Jährige und lachte.

Er sei mit Woltemade stets im Austausch, „weil ich natürlich das Interesse habe, dass er spielt. Für mich als Nationaltrainer ist nicht relevant, bei welchem Klub er spielt, sondern dass er spielt.“

Dass die Causa Woltemade jedoch öffentlich dermaßen heiß diskutiert wurde, erachtet Nagelsmann als problematisch. „Das löst beim Spieler dann auch viel Druck aus. Die Situation mit dem Supercup, gegen einen Klub, zu dem du vielleicht noch wechseln kannst, ist dann schon ein bisschen skurril und nicht so einfach.“