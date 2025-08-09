Zukunft beim BVB? Adeyemi bestätigt Top-Angebot

Annabella Aulinger 09.08.2025 • 20:56 Uhr Karim Adeyemi ist ein heiß begehrter Spieler. Doch der Angreifer bekennt sich zum BVB und begründet diese Entscheidung.

Karim Adeyemi hat bestätigt, dass er im vergangenen Winter ein bedeutendes Transferangebot erhalten hat - und gleichzeitig dem BVB die Treue geschworen.

„Ich bin vor drei Jahren nach Dortmund gekommen, obwohl ich vielleicht auch damals andere, finanziell bessere Angebote hatte“, sagte Adeyemi im Interview mit der WAZ. Er habe aber stets die in Dortmund erhaltene Chance geschätzt.

„Auch im Winter war das so. Ob ich woanders mehr verdient hätte, war für mich nie entscheidend, auch wenn es ein großer und renommierter Verein in Italien war. Das ist richtig“, sagte der deutsche Nationalspieler und spielte damit vermutlich auf ein Angebot der SSC Neapel an.

Adeyemi hat großen Titelwunsch

Nicht nur aus Liebe zum BVB habe er den Schritt in die Serie A nicht in Erwägung gezogen: „Es entspricht nicht meinem Charakter, wenn es ein halbes Jahr nicht läuft, zu gehen. Deshalb habe ich mich bewusst entschieden zu bleiben – und habe es nicht bereut, im Gegenteil.“

Er fühle sich „top hier, alles andere kommt von allein.“ 2022 war Adeyemi von RB Salzburg zum BVB gewechselt. Aktuell steht er dort noch bis 2027 unter Vertrag.

In der Vergangenheit hatte er schon angedeutet, dass er noch sehr lange bei seinem aktuellen Klub bleiben wolle - möglicherweise sogar bis an sein Karriereende.

„Eins ist mir wichtig: Ich sage nichts, um gut dazustehen, sondern erzähle, was ich wirklich denke“, sagte er nun: „Wenn ich irgendwann einmal den Verein wechseln sollte, dann wäre das eine persönliche Entscheidung – vielleicht, um etwas Neues zu erleben oder in einer anderen Liga zu spielen. Als Fußballer die ganze Karriere bei einem Klub zu bleiben, ist etwas Besonderes.“