Augsburg mehrere Wochen ohne Kapitän Gouweleeuw

SID 24.09.2025 • 18:05 Uhr Bittere Nachricht für den FC Augsburg und Sandro Wagner: Der Verein muss mehrere Wochen ohne seinen Kapitän Jeffrey Gouweleeuw auskommen.

Der FC Augsburg und Trainer Sandro Wagner müssen wochenlang ohne ihren Kapitän Jeffrey Gouweleeuw auskommen. Der Niederländer erlitt im Bundesliga-Heimspiel am vergangenen Samstag gegen den FSV Mainz 05 (1:4) einen Innenbandanriss im rechten Knie. Das gab der FCA am Mittwoch bekannt, Gouweleeuw werde dem Team „ein paar Wochen“ fehlen, hieß es.

