Augsburg mehrere Wochen ohne Kapitän Gouweleeuw

Augsburg verkündet bittere Nachricht

Die desolaten Augsburger verlieren trotz langer Überzahl gegen überzeugende Mainzer. Nach dem Spiel erklärt Trainer Sandro Wagner, warum seine Mannschaft mit der Mainzer Leistung nicht mithalten konnte.
SID
Der FC Augsburg und Trainer Sandro Wagner müssen wochenlang ohne ihren Kapitän Jeffrey Gouweleeuw auskommen. Der Niederländer erlitt im Bundesliga-Heimspiel am vergangenen Samstag gegen den FSV Mainz 05 (1:4) einen Innenbandanriss im rechten Knie. Das gab der FCA am Mittwoch bekannt, Gouweleeuw werde dem Team „ein paar Wochen“ fehlen, hieß es.

Der 34-Jährige war gegen Mainz bereits angeschlagen ausgewechselt worden, Gouweleeuw wird den Augsburgern erstmals seit rund zwei Jahren verletzt fehlen. Der FCA wartet seit dem Auftaktsieg gegen den SC Freiburg (3:1) auf den zweiten Saisonerfolg und steht derzeit auf Platz 16.

