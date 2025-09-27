Bayern-Star Olise mit rührender Geste

Unmittelbar vor Beginn des Bundesliga-Spiels zwischen dem FC Bayern und Werder Bremen (4:0) hat Michael Olise eine schöne Geste gezeigt.
Olise mit rührender Geste
© IMAGO/HMB-Media
Der Franzose schenkte einem Einlaufkind von Bayerns „Kids Club“ seine spezielle Wiesn-Aufwärmjacke.
Der Junge, der den Bayern-Star zuvor angesprochen hatte, rang im Überschwang der Gefühle mit den Tränen. Als er die Jacke angenommen hatte, rannte er damit überglücklich vom Spielfeld.
Allerdings meinten einige Bayern-Fans, dass der kleine Junge die Jacke danach wieder einem Mitarbeiter des Klubs hat aushändigen müssen. Dies ist jedoch nicht bestätigt.
Bayern in der Liga makellos
Danach zeigten die Münchner den Bremern die Grenzen auf und entschieden durch Tore von Jonathan Tah, zwei Treffern von Harry Kane und Konrad Laimer die Partie zu ihren Gunsten.
Durch den fünften Sieg im fünften Bundesliga-Spiel festigten die Münchner die Tabellenspitze.