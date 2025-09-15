Bayern verkündet Diagnose bei Guerreiro

Maximilian Huber 15.09.2025 • 13:53 Uhr Der FC Bayern muss auf Raphael Guerreiro verzichten. Der Portugiese verletzt sich gegen den HSV und muss pausieren.

Der FC Bayern München muss vorerst auf Raphael Guerreiro verzichten. Wie der deutsche Rekordmeister am Montag bekanntgab, hat sich der Portugiese gegen den Hamburger SV eine kleine Verletzung der Bauchmuskulatur zugezogen.

Der 31-Jährige wird damit das Champions-League-Spiel des FC Bayern am Mittwoch gegen Chelsea verpassen. Wann Guerreiro wieder zurückkehren kann, ist offen. Der deutsche Rekordmeister gab lediglich an, dass Guerreiro „vorerst pausieren“ werde.