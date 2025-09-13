FC Bayern zerlegt desaströsen HSV - Jackson gibt Debüt

Vincent Wuttke 13.09.2025 • 20:26 Uhr Der FC Bayern zerlegt einen überforderten HSV. Neuzugang Nicolas Jackson feiert sein Debüt, bleibt aber blass.

Nächste Machtdemonstration des FC Bayern! Gegen einen vor allem vor der Pause total überforderten Hamburger SV feierte der deutsche Rekordmeister mit dem 5:0 (4:0) seinen fünften Sieg im fünften Pflichtspiel der Saison und verteidigte somit die Tabellenführung.

{ "placeholderType": "MREC" }

Im Bundesliga-Topspiel machten die Münchner von Beginn an ernst und tüteten den Erfolg schon in der Anfangsphase ein. Serge Gnabry (3.), Aleksandar Pavlovic (9.), Harry Kane (26., Elfmeter) und Luis Díaz (29.) trafen vor dem Seitenwechsel.

In der zweiten Hälfte legte erneut Kane nach (62.), ansonsten beschränkten sich die Münchner weitgehend auf Ballkontrolle.

HSV? „Das ist nicht bundesligareif“

„Das ist nicht bundesligareif“, kommentierte Sky-Experte Lothar Matthäus im Laufe der zweiten Hälfte das Auftreten des HSV.

{ "placeholderType": "MREC" }

Der Bundesliga-Rückkehrer aus Hamburg trat zeitweise desaströs auf. So wurden die Debüts von den Innenverteidigern Aboubakar Soumahoro und Luka Vuskovic zu rabenschwarzen Abenden.

Und auch Fabio Vieria, der ausgeliehene Star des FC Arsenal, konnte von Beginn an keine Akzente setzen.

Jackson und Bischof geben Debüt für FC Bayern

Einen angenehmeren Einstand feierte ein München-Duo: Tom Bischof und Nicolas Jackson.

Letzterer kam nach der Halbzeit für den bis dahin erneut überragenden Gnabry in die Partie und agierte als Stürmer - noch konnte er allerdings nicht zeigen, warum die Bayern eine so hohe Leihgebühr für ihn bezahlten.

{ "placeholderType": "MREC" }

Bischof betrat das Feld wenig später und war Linksverteidiger. Coach Vincent Kompany hatte zu diesem Zeitpunkt bereits durchgewechselt und vielen Stars Verschnaufpausen gegeben.

So hatte auch Dayot Upamecano mit Blick auf den Champions-League-Kracher gegen den FC Chelsea in der kommenden Woche zur Halbzeit Feierabend.

Bayern überrollt HSV in der ersten halben Stunde

Von Beginn an waren die Münchner total überlegen. Gnabry eröffnete den Torreigen mit einem satten Schuss aus spitzem Winkel unter die Latte (3.). Direkt danach vollendete Pavlovic eine perfekte Kombination (9.).

{ "placeholderType": "MREC" }

Nach einem Handspiel von Soumahoro griff der VAR ein und es gab Elfmeter. Kane verwandelte sicher (26.). Als der Schuss von Díaz von Vuskovic unhaltbar ins Tor abgefälscht wurde, ging es nur noch um die Höhe des Sieges (29.).