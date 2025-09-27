Newsticker
Besondere Ehre für Bayern-Neuzugang

Besonderer Sitzplatz für FCB-Youngster

Tom Bischof erfährt in der Kabine des FC Bayern eine besondere Ehre. Nach dem Spiel gegen Werder Bremen äußert sich der Neuzugang dazu.
Besondere Ehre für Tom Bischof! Der Neuzugang des FC Bayern hat in der Kabine des Rekordmeisters einen ganz besonderen Platz übernommen. So sitzt der 20-Jährige genau dort, wo jahrelang Klublegende Thomas Müller Platz nahm.

Nach dem 4:0-Erfolg in der Bundesliga gegen Werder Bremen, bei dem der Youngster am Freitagabend in der Startelf stand, sprach Bischof im Sky-Interview über seinen speziellen Sitzplatz.

Bischof freut sich über besondere Ehre

„Es ist eine Ehre für mich. Er war hier ein großartiger Spieler. Außerdem habe ich mit Stani (Josip Stanišić, Anm.d.Red.) einen tollen Nachbarn. Es ist also alles super“, freute sich der Youngster.

Im Sommer wechselte der zentrale Mittelfeldspieler von der TSG Hoffenheim nach München. Sein Vertrag ist bis Juni 2029 gültig.

