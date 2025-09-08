Bundesliga: Bayers Trainersuche vor dem Abschluss?

Bayer Leverkusen möchte nach der Entlassung von Erik ten Hag am Anfang dieser Woche seinen neuen Trainer präsentieren. Übereinstimmenden Medienberichten zufolge gibt es einen Topkandidaten.
Ex-Bundesliga-Trainer zu Bayer?
Dabei soll es sich um Kasper Hjulmand handeln. Der Coach ist aktuell ohne Job und war bis Juli 2024 vier Jahre lang der dänische Nationaltrainer.
Ex-Spurs-Coach ebenfalls in der Verlosung
Davor war der 53-Jährige auf Klub-Ebene lediglich in mehreren Funktionen für den FC Nordsjaelland tätig sowie zwischen Juli 2014 und Februar 2015 als Trainer in der Bundesliga beim 1. FSV Mainz 05 angestellt.
Neben Hjulmand sollen die Bayer-Bosse auch Ange Postecoglou (ehemals Tottenham Hotspur) auf dem Zettel haben, doch der Däne hat wohl im Moment die Nase vorn.
Hjulmand kündigte Pause an
Hjulmand steht für offensiven Fußball gepaart mit Vorwärtsverteidigen und Ballbesitzphasen. Zudem bevorzugt er - wie Bayers Erfolgstrainer Xabi Alonso - ein Spielsystem mit einer Dreierkette. Ten Hag ließ seine Mannschaft zuletzt eine Viererkette spielen.
Jedoch steht wohl noch nicht fest, ob der Däne ein mögliches Angebot von Bayer annehmen würde. Schließlich kündigte er im Januar eine Fußballpause an - begrenzte diese Pause zeitlich aber nicht. Nun scheint sich eine Rückkehr anzubahnen.