Bundesliga: Bayers Trainersuche vor dem Abschluss?

Johannes Vehren 08.09.2025 • 10:06 Uhr Bayer Leverkusen ist nach der Entlassung von Erik ten Hag auf Trainersuche. Nun soll sich ein überraschender Topkandidat herauskristallisieren.

Bayer Leverkusen möchte nach der Entlassung von Erik ten Hag am Anfang dieser Woche seinen neuen Trainer präsentieren. Übereinstimmenden Medienberichten zufolge gibt es einen Topkandidaten.

Dabei soll es sich um Kasper Hjulmand handeln. Der Coach ist aktuell ohne Job und war bis Juli 2024 vier Jahre lang der dänische Nationaltrainer.

Ex-Spurs-Coach ebenfalls in der Verlosung

Davor war der 53-Jährige auf Klub-Ebene lediglich in mehreren Funktionen für den FC Nordsjaelland tätig sowie zwischen Juli 2014 und Februar 2015 als Trainer in der Bundesliga beim 1. FSV Mainz 05 angestellt.

Neben Hjulmand sollen die Bayer-Bosse auch Ange Postecoglou (ehemals Tottenham Hotspur) auf dem Zettel haben, doch der Däne hat wohl im Moment die Nase vorn.

Hjulmand kündigte Pause an

Hjulmand steht für offensiven Fußball gepaart mit Vorwärtsverteidigen und Ballbesitzphasen. Zudem bevorzugt er - wie Bayers Erfolgstrainer Xabi Alonso - ein Spielsystem mit einer Dreierkette. Ten Hag ließ seine Mannschaft zuletzt eine Viererkette spielen.