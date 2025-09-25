Bundesliga: Kane-Klausel? Eberl reagiert

Niklas Senger 25.09.2025 • 11:18 Uhr Max Eberl äußert sich auf der Pressekonferenz des FC Bayern zur Situation um Harry Kane. Dabei nimmt der Sportvorstand auch Bezug auf eine mögliche Klausel.

Wie lange wird Harry Kane beim FC Bayern bleiben? Sein Vertrag in München läuft zwar noch bis 2027, doch zuletzt machten Gerüchte um eine Ausstiegsklausel die Runde. Zudem liebäugelte auch der Coach der Tottenham Hotspur, Frank Thomas, mit einer Rückholaktion.

Auf der Pressekonferenz vor dem Heimspiel gegen Werder Bremen (Freitag ab 20.30 Uhr im Liveticker) äußerte sich nun Sportvorstand Max Eberl zur Situation um Kane.

Eberl: „Ob Klausel oder nicht...“

„Ich finde er macht in seinem Alter nochmal eine riesige Entwicklung als Persönlichkeit auf dem Platz“, schwärmte er und fügte an: „Wie er gerade in dieser Mannschaft spielt, nicht nur Tore erzielt, sondern als Führungspersönlichkeit vorangeht, zeigt: Er will einfach Titel gewinnen. Das kann er mit uns. Das wollen wir mit ihm zusammen.“

Insgesamt sei Kane „alt genug, um seine Entscheidung zu treffen“, meinte Eberl und sagte in Bezug auf eine mögliche Klausel: „Ob Klausel oder nicht, wenn er eine Entscheidung treffen will, dann wird er diese treffen. Das hat er bei Tottenham auch gezeigt.“ Der klar definierte Wunsch der Verantwortlichen sei es allerdings, „mit Harry in dieser Saison und auch in Zukunft sehr erfolgreich zu sein“.

Kane in absoluter Topform

Auch Bayern-Coach Vincent Kompany erklärte: „Er ist in einer hervorragenden Phase. Das Letzte, was ich jetzt machen werde, ist die Tür für eine andere Diskussion aufzumachen.“

Kane befindet sich auch in diesem Jahr beim FC Bayern in absoluter Topform. Dreizehn Tore und drei Vorlagen verbuchte der Star-Stürmer wettbewerbsübergreifend in den ersten sieben Pflichtspielen.

Bericht über eine Ausstiegsklausel

In dieser Woche ließ jedoch Spurs-Trainer Frank aufhorchen, der öffentlich mit einer Rückkehr von Kane zu Tottenham liebäugelte.