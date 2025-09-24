Kane-Rückkehr? Tottenham-Coach lässt aufhorchen

SID 24.09.2025 • 06:55 Uhr Thomas Frank würde eine Tottenham-Rückkehr von Harry Kane begrüßen. Doch an einen baldigen Wechsel des Bayern-Stürmers glaubt der Däne nicht.

Thomas Frank, Teammanager von Tottenham Hotspur, würde eine Rückkehr von Star-Torjäger Harry Kane durchaus begrüßen.

„Ich glaube, es gibt viele Tottenham-Fans, mich eingeschlossen, die Kane gerne zurückhaben würden“, sagte Frank: „Persönlich glaube ich aber ehrlich gesagt nicht, dass er das derzeit tun wird. Er wird wahrscheinlich bei Bayern bleiben und weiterhin gute Leistungen bringen.“

Die Bild-Zeitung hatte kürzlich berichtet, dass Kane bei Bayern München über eine Ausstiegsklausel verfügen soll, die es ihm ermöglicht, die Münchner nach der laufenden Saison für 65 Millionen Euro zu verlassen. Voraussetzung dafür sei, dass der 32-Jährige seinen Wechsel im Winter ankündigt.

FC Bayern: Kehrt Kane zu Tottenham zurück?

Kane, der seit der Jugend für Tottenham gespielt hatte, war 2023 zu den Bayern gekommen. In seiner ersten Saison wurde er mit 36 Toren Bundesliga-Torschützenkönig, in der vergangenen Spielzeit reichten dafür 26 Treffer. Zudem gewann er 2024/2025 die deutsche Meisterschaft - seinen ersten Titel im Profifußball. Sein Vertrag läuft bis 2027.

