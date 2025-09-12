FC Bayern: Eberl reagiert auf Hoeneß-Aussagen!

SPORT1 12.09.2025 • 10:15 Uhr Max Eberl tritt erstmals nach dem kontroversen Auftritt von Uli Hoeneß im Doppelpass vor die Mikrofone.

Max Eberl hat auf die kontroversen Aussagen von Uli Hoeneß zu seiner Person reagiert. Der Sportvorstand des FC Bayern trat bei einer Pressekonferenz auf - wollte aber nicht im Detail auf die Diskussionen der letzten Tage eingehen.

{ "placeholderType": "MREC" }

„Ich würde gerne ein Geheimnis offenbaren, das kein Geheimnis ist. Bei Vinnie, Christoph und mir sind Themen, wenn sie um uns herum sind, wenn sie irgendwann ausgelutscht sind, dann haben wir eine Aussage: Und jetzt Fußball“, sagte Eberl zunächst.

Es gehe nur noch um Fußball: „Wir haben eine Transferperiode hinter uns gebracht, in der wir viele Dinge umgesetzt haben, unter den Vorgaben, die wir hatten. Wie wir uns das vorgestellt haben.“

Eberl spricht über Empfindlich-Aussage

Man habe den Kader kleiner gemacht, Gehalt eingespart und einen Überschuss erwirtschaftet: „Wir haben Qualität gefunden. Wir haben Platz für Talente geschaffen. Das ist das, was am langen Ende für mich zählt und jetzt geht es um Fußball.“

{ "placeholderType": "MREC" }

Dann wurde Eberl aber auch noch zu seinem persönlichen Befinden gefragt. Und der Bayern-Boss holte ein bisschen weiter aus.

„Also für mich als Mensch: Das bleibt bei mir, das bin ich. Ich bin hier, weil ich einen guten Job machen will.

Es sei in seinen bisherigen Monaten beim Klub „definitiv keine einfache Situation“ gewesen. „Wir reden ja von empfindlich. Da muss man erstmal das Wort definieren. Es heißt empfinden, heißt fühlen. Es heißt, für etwas bereit sein, für etwas zu kämpfen. Wenn du nicht fühlst, wenn du nur einen Job machst … wenn man das will, dann ist das sehr kalt."

Eberl: Kein Rücktritt

Die ganze Gesellschaft sei „sehr kalt, sehr rücksichtslos. Menschen, die in der großen Welt etwas entscheiden, sind Menschen, die sehr rücksichtslos sind.“ Für Eberl gehe es darum, „zu fühlen“ und „das, was ich tue“ mit Leidenschaft zu machen. „Dafür brenne ich.“

{ "placeholderType": "MREC" }

Hoeneß hatte bei seinem Auftritt im Doppelpass bei SPORT1 mit diversen Aussagen zu Eberl für Aufsehen gesorgt. Unter anderem hatte der Klub-Patron den 51-Jährigen als „empfindlich“ bezeichnet.

Einen Tag nach der Sendung hatte Hoeneß die brisanten Sätze selbst noch einmal eingeordnet. Er wollte sie als Hilfestellung für Eberl verstanden wissen. Er lerne immer weiter, sagte Eberl dazu: „Alles was mir hilft, nehme ich natürlich gerne an.“

In den vergangenen Wochen waren Berichte aufgetaucht, nach denen im Aufsichtsrat die Sorge umgehe, dass Eberl von seinem Amt zurücktreten könne.

{ "placeholderType": "MREC" }

Dem schob Eberl einen Riegel vor: „Ich habe never ever dran gedacht, hier hinzuschmeißen. Denn dafür habe ich viel zu viel noch vor. Ich möchte nicht bei Bayern arbeiten, ich möchte mit Bayern erfolgreich sein.“