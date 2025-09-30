Bundesliga: Gladbach-Beben! Virkus weg

SPORT1 30.09.2025 • 14:42 Uhr Personal-Beben bei Borussia Mönchengladbach: Geschäftsführer Roland Virkus tritt zurück.

Boss-Hammer bei Borussia Mönchengladbach: Geschäftsführer Sport Roland Virkus tritt von seinem Posten zurück.

Wie Gladbach mitteilte, haben Präsidium und Aufsichtsrat den Sportgeschäftsführer „auf dessen Vorschlag hin von seinen Aufgaben entbunden. Danke für deinen Einsatz in den letzten 35 Jahren für Borussia!“

So erklärt Virkus sein Aus bei Borussia Mönchengladbach

„Ich habe immer gesagt, dass der Verein über allem steht und mich deshalb zu diesem Schritt entschieden“, wird Virkus in der Vereinsmitteilung zitiert.

Borussias Präsident Rainer Bonhof betonte: „Wir sind in den Gremien der geeinten Meinung, dass wir uns für die zukünftige Ausrichtung im sportlichen Bereich anders aufstellen wollen.“

Der Schritt sei Virkus „sicher nicht leichtgefallen, denn er lebt Borussia und hat die Position des Geschäftsführers Sport im Februar 2022 in einer sehr schwierigen Situation übernommen. Wir danken ihm für seinen Einsatz als Geschäftsführer. Er hat seit mehr als 30 Jahren in verschiedenen Positionen für unseren Verein gearbeitet und er wird immer Borusse bleiben.“

Gladbach erlebt Debakel gegen Frankfurt

Die Borussia hatte am Samstag mit 4:6 gegen Eintracht Frankfurt verloren und lag dabei zwischenzeitlich sogar mit 0:6 zurück. In der Bundesliga-Tabelle liegt die Fohlenelf mit nur zwei Punkten aus fünf Spielen auf dem letzten Platz.

Am Sonntag stellte sich Virkus im SPORT1-Doppelpass - und deutete da schon seinen jetzt vollzogenen Abschied an.

Virkus deutet Aus im Doppelpass an

„Im Hintergrund regle ich im Sinne des Klubs natürlich auch meine Position. Der Klub ist größer als jede einzelne Person“, sagte der 58-Jährige vor zwei Tagen live im TV.

„Wenn man Letzter ist, hinterfragt man sich auch selbst“, stellte Virkus klar: „Wir haben Fehler gemacht, da schließe ich mich auch ein. Ich bin 30 Jahre im Klub und jeder kennt meine Loyalität.“

Virkus hatte seine Laufbahn bei der Borussia 1990 als C-Jugend-Trainer gestartet. 2004 wurde er Leiter des Jugendinternats der Fohlen und baute in dieser Funktion gemeinsam mit Max Eberl, dem damaligen Nachwuchsleiter, die Jugendarbeit am gerade bezogenen neuen Standort am BORUSSIA-PARK auf. Nach Eberls Abschied wurde er 2022 Geschäftsführer Sport.