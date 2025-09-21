Bundesliga heute: Frankfurt - Union LIVE im TV, Liveticker & Livestream

SPORT1 21.09.2025 • 12:30 Uhr Eintracht Frankfurt empfängt heute den 1. FC Union Berlin. Der Anstoß ist um 15:30 Uhr im Deutsche Bank Park. SPORT1 erklärt Ihnen, wo Sie das Spiel im TV, Livestream und Liveticker verfolgen können.

Am Sonntag, 21.09.2025, empfängt Eintracht Frankfurt den 1. FC Union Berlin um 15:30 Uhr im Deutsche Bank Park. Die Hessen gehen unter Coach Dino Toppmöller in ihr viertes Bundesliga-Spiel der Saison, während die Gäste erstmals in der Ära von Steffen Baumgart in Frankfurt antreten.

{ "placeholderType": "MREC" }

Nach drei Spieltagen stehen acht SGE-Treffer nur 14 des FC Bayern gegenüber, Union dagegen reist mit dem schwächsten Saisonstart seiner Bundesliga-Geschichte (3 Punkte, acht Gegentore) an den Main.

Frankfurt - Union LIVE im TV, Livestream, Ticker

TV : -

: - Livestream : DAZN

: DAZN Liveticker: SPORT1

Frankfurt ist im eigenen Stadion seit fünf Bundesliga-Partien ungeschlagen (4 Siege, ein Remis) und präsentiert dabei ein Torverhältnis von 14:3. Die Adler übertreffen ihren Expected-Goals-Wert von 4,9 aktuell um 3,1 Treffer – ligaweit liegen sonst nur Bayern und Augsburg noch deutlicher über den Erwartungen.

Im Fokus steht erneut Can Uzun: Der 19-Jährige war an allen drei Spieltagen direkt beteiligt (3 Tore, zwei Assists) und könnte als erster Teenager der Bundesliga-Geschichte in jedem der ersten vier Saisonspiele treffen.

{ "placeholderType": "MREC" }

Baumgart mit guter Bilanz gegen die SGE

Union Berlin verlor zwei der ersten drei Ligapartien – so früh ist das dem Klub noch nie passiert. Auswärts gab es zum Auftakt ein 0:3 in Dortmund, die erste Pleite auf fremdem Platz seit Ende Februar. Hoffnung macht Ilyas Ansah, dem mit drei Toren aus vier Abschlüssen die ligaweit beste Chancenverwertung (75 %, wie Patrik Schick) gelingt.

Trainer Steffen Baumgart holte allerdings bereits vier Bundesliga-Siege gegen die Eintracht – nur gegen Augsburg feierte er genauso viele Erfolge – und seine Teams erzielten in diesen Duellen 13 Treffer.

Wird Götze rechtzeitig fit?

Die Partie wird von der Vorfreude auf den Champions-League-Auftakt am Donnerstag gegen Galatasaray begleitet. Dino Toppmöller sprach zuletzt von einer „magischen Nacht“ und will, dass seine Profis den Wettbewerb genießen. Vor dem Königsklassen-Kracher plant der Klub zudem eine Ehrung für den langjährigen Torhüter Kevin Trapp, der im Sommer zu Paris FC gewechselt ist.

Personell könnte Mario Götze nach muskulären Problemen rechtzeitig für das Union-Spiel zurückkehren, während bei den Berlinern Außenverteidiger Tom Rothe nach seiner zweiten Roten Karte 2025 gesperrt fehlt.

{ "placeholderType": "MREC" }

Wird Eintracht Frankfurt gegen 1. FC Union Berlin heute im Free-TV übertragen?

Nein, das Spiel wird nicht im Free-TV zu sehen sein.

Bundesliga heute: Wo wird SGE gegen FCU im TV & Stream übertragen?

Das Spiel kann live bei DAZN verfolgt werden.

Bundesliga: Eintracht Frankfurt gegen 1. FC Union Berlin im Liveticker bei SPORT1 verfolgen

Sie können das Spiel im Liveticker auf SPORT1 verfolgen. Klicken Sie auf den Link, um zum Liveticker zu gelangen: Eintracht Frankfurt gegen 1. FC Union Berlin im Liveticker bei SPORT1.