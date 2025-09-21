Völlig verrückte Frankfurt-Pleite! Dreierpacker schockt SGE

Johannes Behm 21.09.2025 • 17:32 Uhr Eintracht Frankfurt kassiert im Heimspiel gegen Union Berlin eine überraschende Niederlage. Dreierpacker Oliver Burke versaut der SGE den Nachmittag. Ein Comeback der SGE kommt zu spät.

Bittere Pleite für die SGE! Union Berlin hat Eintracht Frankfurt eine schmerzhafte Niederlage verpasst. Am Sonntagnachmittag gewannen die Eisernen - angeführt von Dreierpacker Oliver Burke - mit 4:3 (2:1) im Frankfurter Waldstadion.

Unions Stürmer Ilyas Ansah hatte die Berliner mit einem Distanzschuss in Führung gebracht (9.) ehe Burke per Konter erhöhte (32.). Die SGE verkürzte durch Nathaniel Brown (45.+4), wurde nach der Pause aber vom schottischen Stürmer überrumpelt, der mit zwei schnellen Toren seinen Dreierpack perfekt machte (53., 56.). Alle Tore von Burke wurden dabei durch Andrej Ilic vorbereitet.

Frankfurts Can Uzun sorgte spät für das 2:4 aus Sicht der SGE (80.). Der 19-Jährige traf damit in jedem der ersten vier Bundesliga-Spiele - das war zuvor noch keinem Teenager gelungen. Kurz darauf verwandelte Jonathan Burkardt einen Elfmeter zum 3:4 (87.).

Baumgart leistet sich Aussetzer mit Folgen

Union-Trainer Steffen Baumgart, der gegen die Hessen nun sieben Spiele ungeschlagen ist, sah im Anschluss die Rote Karte (89.). Zuvor hatte er auf dem Boden liegende Choreo-Schnipsel mit dem Fuß weggetreten und versteckt den Stinkefinger gezeigt.

