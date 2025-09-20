Bundesliga heute: Hamburg - Heidenheim LIVE im TV, Liveticker & Livestream

SPORT1 20.09.2025 • 12:30 Uhr Der Hamburger SV empfängt heute den 1. FC Heidenheim 1846. Der Anstoß ist um 15:30 Uhr im Volksparkstadion. SPORT1 erklärt Ihnen, wo Sie das Spiel im TV, Livestream und Liveticker verfolgen können.

Wenn am Samstagnachmittag um 15:30 Uhr die 980. Paarung der Bundesliga-Historie angepfiffen wird, empfängt der Tabellenvorletzte Hamburger SV den Tabellenletzten 1. FC Heidenheim 1846 im Volksparkstadion. In der 2. Liga hatte der HSV keines der letzten fünf Duelle mit dem FCH verloren (3 Siege, zwei Remis), nachdem zuvor drei Niederlagen in Serie zu Buche standen. Auffällig dabei: Die Hanseaten verloren ihre vergangenen drei Bundesliga-Heimspiele gegen Schlusslichter allesamt – eine längere Serie dieser Art gab es in der Bundesliga noch nie. Heidenheim hingegen holte bei seinen letzten beiden Auftritten als Tabellenletzter je vier Punkte (1:1 in Hoffenheim, 3:1 gegen Holstein Kiel).

{ "placeholderType": "MREC" }

Hamburg - Heidenheim LIVE im TV, Livestream, Ticker

TV : Sky (Einzelspiel), DAZN (Konferenz)

: Sky (Einzelspiel), DAZN (Konferenz) Livestream : Sky (Einzelspiel), DAZN (Konferenz)

: Sky (Einzelspiel), DAZN (Konferenz) Liveticker: SPORT1

Sowohl der HSV als auch der FCH warten nach drei Spieltagen noch auf den ersten Saisonsieg. Hamburg blieb erst zum zweiten Mal nach 2014/15 in den ersten drei Bundesliga-Partien ohne eigenen Treffer, während Heidenheim erstmals in einer der obersten drei deutschen Ligen mit drei Niederlagen startete. Mit nur sechs Torschüssen aufs gegnerische Tor stellen beide Klubs den Ligatiefstwert; die Expected-Goals-Zahlen liegen mit 1,3 (HSV) und 2,1 (FCH) ebenfalls am Tabellenende. Defensiv erlauben die Norddeutschen 56 gegnerische Abschlüsse – Ligahöchstwert – während die Schwaben mit 51 Versuchen knapp dahinter folgen. Besonders kritisch für den HSV: Als einziges Team kassierte man schon fünf Gegentore in der ersten halben Stunde.

Personalupdates: Sperren, Verletzungen und ein Trainerduell

HSV-Coach Merlin Polzin muss nach der 0:5-Abfuhr bei Bayern München dieselbe Abwehr stabilisieren, gegen die die Münchner laut jüngster Mitteilung erneut vertrauen, wenn sie mit der „HSV-Elf“ gegen Chelsea antreten. Währenddessen fällt bei den Gästen Stürmer Budu Zivzivadze rotgesperrt aus – er hatte zuletzt gegen Dortmund den zweitfrühesten Platzverweis der Heidenheimer Bundesligageschichte gesehen. Zudem wiegt der Kreuzbandriss von Neuzugang Leart Pacarada schwer, den Trainer Frank Schmidt „monatelang ersetzen“ muss. Auf Hamburger Seite gab es in dieser Woche keine neuen Ausfälle aus dem Männerkader, doch die Nachricht vom Kreuzbandriss der HSV-Frauen-Torhüterin Laura Sieger verdeutlichte, wie präsent das Verletzungsthema aktuell am Volkspark ist.

{ "placeholderType": "MREC" }

Blick auf Schlüsselspieler: Glatzel gegen seinen Ex-Klub

Robert Glatzel steht im Fokus: Für keinen Verein bestritt der Angreifer mehr Pflichtspiele (131) als für den HSV – einzig der heutige Gegner rangiert in seiner Vita dicht dahinter (61). In seinen letzten beiden Partien gegen Heidenheim traf der 30-Jährige jeweils und blieb gegen seinen Ex-Klub in fünf Duellen ungeschlagen (2 Siege, drei Remis). Angesichts der geringen Ballbesitzwerte beider Teams (HSV 38 %, FCH 35 %) sowie der tiefen Balleroberungslinien könnte Glatzels Effizienz in Umschaltsituationen entscheidend sein. Auf der Gegenseite muss Heidenheim ohne Zivzivadze und Pacarada Lösungen finden, um Glatzel und Co. vom eigenen Tor fernzuhalten.

Wird Hamburger SV gegen 1. FC Heidenheim 1846 heute im Free-TV übertragen?

Nein, das Spiel wird nicht im Free-TV zu sehen sein.

Bundesliga heute: Wo wird HSV gegen FCH im TV & Stream übertragen?

Das Spiel kann live bei Sky im TV und Stream verfolgt werden sowie in der Konferenz bei DAZN.

Bundesliga: Hamburger SV gegen 1. FC Heidenheim 1846 im Liveticker bei SPORT1 verfolgen

Sie können das Spiel im Liveticker auf SPORT1 verfolgen. Klicken Sie auf den Link, um zum Liveticker zu gelangen: Hamburger SV gegen 1. FC Heidenheim 1846 im Liveticker bei SPORT1.

{ "placeholderType": "MREC" }