Bundesliga heute: Hoffenheim - Bayern LIVE im TV, Liveticker & Livestream

Die TSG Hoffenheim empfängt heute den FC Bayern München. Der Anstoß ist um 15:30 Uhr in der PreZero Arena.

Die TSG Hoffenheim empfängt den FC Bayern München heute, Samstag, 20. September 2025, um 15:30 Uhr in der PreZero Arena. An der Seitenlinie stehen Christian Ilzer auf Hoffenheimer und Vincent Kompany auf Münchner Seite. Das Duell ist für die Kraichgauer mit schlechten Erinnerungen verbunden: In der vergangenen Bundesliga-Saison kassierten sie gegen den Rekordmeister zwei Niederlagen mit dem Gesamt-Torverhältnis von 0:9 – eine vereinsinterne Negativmarke. Kein anderes aktuelles Bundesliga-Team hat gegen die Bayern eine so schwache Vorsaisonbilanz vorzuweisen.

Hoffenheim - Bayern LIVE im TV, Livestream, Ticker

TV : Sky

: Sky Livestream : Sky, DAZN

: Sky, DAZN Liveticker: SPORT1

Der FC Bayern startete zum vierten Mal in Folge mit drei Siegen in die Liga und erzielte dabei bereits 14 Treffer – nur 2022/23 waren es nach drei Partien noch mehr (15). Auswärts sind die Münchner seit zehn Bundesliga-Spielen ungeschlagen (7 Siege, drei Remis) und trafen in den letzten fünf Gastspielen jeweils mindestens dreimal – ein eingestellter Ligarekord. Auch international läuft es: Beim 3:1 gegen Chelsea zum Champions-League-Auftakt schwärmte die internationale Presse von Harry Kane, der die Londoner mit einem Doppelpack düpierte und Uli Hoeneß’ „Hoffenheim-Vergleich“ eindrucksvoll widerlegte.

Hoffenheims Hoffnungsträger und Problemzonen

Beim Gastgeber wechselten sich zuletzt Licht und Schatten ab: Zwei Siege aus den vergangenen drei Bundesliga-Partien bedeuten einen Aufwärtstrend, doch in der eigenen Arena droht mit derzeit drei Niederlagen am Stück die Einstellung des Vereins-Negativrekords von vier Heimpleiten in Serie. Die TSG stellte 2025 zudem die anfälligste Defensive der Liga (46 Gegentore) und behielt erst zwei Mal eine weiße Weste. Offensiv ruhen viele Erwartungen auf Andrej Kramaric, der mit acht Bundesliga-Treffern Rekord-Aktivschütze gegen die Bayern ist, sowie auf Fisnik Asllani, der zuletzt seinen ersten Doppelpack im TSG-Trikot schnürte.

Personalien: Kane-Serie, Díaz-Premiere und das Torhüter-Dauerduell

Harry Kane war an den ersten drei Spieltagen an acht Toren direkt beteiligt (5 Tore, drei Assists) und könnte heute seine Serie von vier Ligaspielen mit mindestens zwei Scorer-Punkten ausbauen. Neuzugang Luis Díaz traf in jedem seiner ersten drei Bundesliga-Einsätze; nach bestätigten Gesprächen mit dem FC Barcelona fühlt sich der Kolumbianer beim Rekordmeister „sehr glücklich“ und jagt nun den alleinigen Start-Rekord. Im Mittelfeld streift Aleksandar Pavlovic die „Batman-Maske“ nach seiner Augenhöhlenfraktur ab. Zwischen den Pfosten kommt es zum 26. Bundesliga-Duell der Routiniers Manuel Neuer (526 BL-Spiele) und Oliver Baumann (492) – eine Paarung, die in der Ligahistorie nur von Immel gegen Stein (27) überboten wird.

Wird TSG Hoffenheim gegen FC Bayern München heute im Free-TV übertragen?

Nein, das Spiel wird nicht im Free-TV zu sehen sein.

Bundesliga heute: Wo wird TSG gegen FCB im TV & Stream übertragen?

Das Spiel kann live bei Sky im TV und Stream verfolgt werden sowie in der Konferenz bei DAZN.

Bundesliga: TSG Hoffenheim gegen FC Bayern München im Liveticker bei SPORT1 verfolgen

Sie können das Spiel im Liveticker auf SPORT1 verfolgen. Klicken Sie auf den Link, um zum Liveticker zu gelangen: TSG Hoffenheim gegen FC Bayern München im Liveticker bei SPORT1.