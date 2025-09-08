Newsticker
Bundesliga: Operation bei BVB-Star

Operation bei BVB-Star

Mit einer dicken Schiene am Handgelenk erscheint Julian Brandt in der Mixed Zone nach dem Sieg gegen Ulsan HD und erklärt die Ursache dafür.
Manfred Sedlbauer, Johannes Vehren
Lange Zeit hatte sie gehofft, nun also doch: BVB-Star Julian Brandt musste sich wegen seines Kahnbeinbruchs einer Operation unterziehen.

BVB-Star Julian Brandt wurde operiert! Der Eingriff hat nach SPORT1-Informationen bereits in der vergangenen Woche während der Länderspielpause stattgefunden.

Hintergrund der Operation war ein Kahnbeinbruch, den sich Brandt während der Klub-WM im Spiel gegen Fluminense zugezogen hatte.

Heilungsprozess lief nicht wie gewünscht

Eigentlich war der Plan, die Verletzung konservativ zu behandeln, sodass der Knochen wieder zusammenwächst und keine OP benötigt wird.

Dies hat nach SPORT1-Informationen allerdings nicht wie gewünscht funktioniert. Zudem war Brandt von der Schiene an seinem Arm genervt, weshalb er sich nun unters Messer gelegt hat.

Brandt in Heidenheim wieder dabei?

Der 29-Jährige fällt nach dem Eingriff, der nach Plan verlaufen ist, für eine kurze Zeit aus. Ihm wurden etwa zehn Tage absolute Ruhe verordnet.

Im Laufe der Woche kann Brandt bereits wieder ins Training einsteigen und die Chancen stehen gut, dass er am Wochenende für das Auswärtsspiel beim 1. FC Heidenheim (Samstag ab 15.30 Uhr im LIVETICKER) wieder zur Verfügung stehen kann.

