Bundesliga: Operation bei BVB-Star

Manfred Sedlbauer , Johannes Vehren 08.09.2025 • 08:57 Uhr Lange Zeit hatte sie gehofft, nun also doch: BVB-Star Julian Brandt musste sich wegen seines Kahnbeinbruchs einer Operation unterziehen.

BVB-Star Julian Brandt wurde operiert! Der Eingriff hat nach SPORT1-Informationen bereits in der vergangenen Woche während der Länderspielpause stattgefunden.

Hintergrund der Operation war ein Kahnbeinbruch, den sich Brandt während der Klub-WM im Spiel gegen Fluminense zugezogen hatte.

Heilungsprozess lief nicht wie gewünscht

Eigentlich war der Plan, die Verletzung konservativ zu behandeln, sodass der Knochen wieder zusammenwächst und keine OP benötigt wird.

Dies hat nach SPORT1-Informationen allerdings nicht wie gewünscht funktioniert. Zudem war Brandt von der Schiene an seinem Arm genervt, weshalb er sich nun unters Messer gelegt hat.

Brandt in Heidenheim wieder dabei?

Der 29-Jährige fällt nach dem Eingriff, der nach Plan verlaufen ist, für eine kurze Zeit aus. Ihm wurden etwa zehn Tage absolute Ruhe verordnet.