Bundesliga>

Bundesliga: Palhinha hofft wohl auf Tottenham-Zukunft

Palhinha trifft wohl Bayern-Entscheidung

Joao Palhinha legt nach seinem Leih-Wechsel in die Premier League bei Tottenham Hotspur einen starken Start hin. Eine Rückkehr zum FC Bayern scheint unwahrscheinlich.
Joao Palhinha siegt mit den Tottenham Hotspur gegen Manchester City - und überzeugt zudem Neu-Coach Thomas Frank.
Niklas Senger
Joao Palhinha legt nach seinem Leih-Wechsel in die Premier League bei Tottenham Hotspur einen starken Start hin. Eine Rückkehr zum FC Bayern scheint unwahrscheinlich.

Bayern-Leihgabe Joao Palhinha hat offenbar eine Entscheidung bezüglich seiner Zukunft getroffen. Englischen Medienberichten zufolge will der Portugiese nicht zum FC Bayern zurückkehren.

Nach nur einer Saison und lediglich 17 Einsätzen wurde Palhinha in diesem Sommer an Tottenham Hotspur verliehen. Die Engländer sollen eine Leihgebühr von fünf Millionen Euro gezahlt und das volle Gehalt des Spielers übernommen haben. Zudem besitzen die Spurs laut Sky eine Kaufoption in Höhe von garantierten 25 Millionen Euro plus möglicher Bonuszahlungen.

Palhinha? „Strebt dauerhafte Verpflichtung an“

Laut des britischen Transfer-Journalisten Ben Jacobs hofft Palhinha nach einem starken Einstand in der Premier League auf eine Aktivierung dieser Klausel.

„Wenn sich die Spurs für die Option entscheiden, wird der Spieler sehr glücklich darüber sein, da er sich voll und ganz auf den Wechsel eingelassen und von Anfang an eine dauerhafte Verpflichtung angestrebt hat“, sagte Jacobs bei GiveMeSport.

Palhinha trifft sehenswert

Ein Bericht von TBR Football legt zudem nahe, dass Tottenham bereits im Winter Gespräche mit den FCB-Bossen führen könnte, um Palhinha fest zu verpflichten.

Seit seinem Wechsel kam Palhinha in allen acht Pflichtspielen zum Einsatz und stand dabei nur zweimal nicht in der Startelf. In der Premier League und im League Cup erzielte der defensive Mittelfeldspieler sogar jeweils einen Treffer. Besonders sehenswert war das Tor im Pokal. Mit einem Fallrückzieher leitete Palhinha den Sieg der Spurs ein.

